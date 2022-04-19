Сім’я врятувалась від окупантів, проїхавши за 2 дні тисячу кілометрів на скутері (відео)

Українці не захотіли залишатися у місті під час окупації.

Мільйони українців вимушено стали біженцями через війну, яку розв’язав путін у нашій країні. Винятком не стала сім’я з Херсона, яка здолала тисячу кілометрів на скутері, щоб урятуватися від окупантів.

Про це повідомляє Т1 Новини.

Жінка на ім’я Вікторія розповіла, що її сім’я вирішила залишити Херсон після того, як містом пішли чутки про те, що окупанти викрадали й ґвалтували дівчат. Проте виїхати із міста виявилося проблемою. Під час першої спроби вони потрапили під обстріл і розвернулися додому, щоправда, там вони не почувалися в безпеці. У результаті з другого разу у них все вийшло. Сім’я подолала 1000 км на скутері за дві доби та дісталася Тернополя.

Вікторія каже, їй не шкода, що покинула будинок та власну справу. Зараз єдиний її біль у тому, що це буде перший Великдень, коли вона не приїде на могили своїх батьків.

Раніше повідомлялося, що у Херсоні російські окупаційні війська не залишають ідеї про створення т.зв. "ХНР", використавши для цього схему із псевдореферендумом. Загарбники можуть піти навіть на криваву провокацію у місті.