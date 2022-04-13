Куди переїхати з України до Європи та які документи для цього потрібні

Країни Європи відкрили свої кордони для прийому біженців із України

З початку повномасштабного військового вторгнення росії в Україну з нашої країни виїхало вже близько 4,4 мільйона громадян, більшість із них були прийняті країнами Європи.

"Телеграф" вирішив зібрати інформацію про те, в які країни переважно виїжджають українці та які там умови для біженців.

Польща

Влада Польщі однією з перших заявила про готовність прийняття біженців з нашої країни і нині саме там знайшли притулок понад 1,5 мільйона українців.

У цій країні українці можуть перебувати 18 місяців, а у разі потреби цей термін може бути продовжено. Влада Польщі дозволяє українцям шукати роботу у своїй країні, а також користуватися державними послугами.

Також держава платить своїм громадянам, які вирішили прийняти у себе біженців 263 долари на місяць, щоб покрити їхні витрати. Для перетину кордону з Польщею українцям не треба мати закордонний паспорт чи сертифікат вакцинації, а у приймальних пунктах їх безкоштовно забезпечують харчуванням та ліками.

Словаччина

Ще один сусід України теж не став стояти осторонь і висловив готовність прийняти всіх, кому треба сховатися від війни. При цьому в’їзд дозволили навіть людям без паспорта, однак у такому разі доведеться поговорити із прикордонниками.

Проте тим, хто в’їжджає в країну, наполегливо рекомендують взяти з собою хоч якийсь документ, який підтверджує особу, сертифікати про освіту, а також ліки та особисті речі.

Українцям, які прямують до Словаччини, надається безкоштовна консультація, а також допомога з транспортом, житлом та юридичними питаннями.

Угорщина

Уряд Угорщини на початку війни заявив про готовність прийняти близько 600 тисяч біженців із України. Для попадання в країну рекомендується мати при собі хоча б мінімальний перелік документів, які допоможуть встановити особу, а також документи, що підтверджують родинні зв’язки з дітьми, якщо ті їдуть не з батьками, а з іншими родичами.

Молдова

Хоч країна не є частиною ЄС, але вона також приймає українських біженців. Рятувальників від війни українців приймають за внутрішніми українськими документами та без сертифікатів вакцинації.

На кордоні розгорнуто центри для мігрантів, де біженці можуть отримати медичну допомогу та їжу.

Крім того, громадянам України спростили процес працевлаштування у країні. Для пошуку роботи їм необхідно звертатися безпосередньо до роботодавця для укладання індивідуального трудового договору без необхідності звертатися до Бюро з міграції.

Чехія

Для в’їзду до Чехії необхідний біометричний паспорт, проте для дітей достатньо лише свідоцтва про народження. Українцям забезпечені безкоштовні перевезення, а місцеві волонтери закликають нікому не платити та звертатися до поліції, якщо хтось вимагатиме гроші за послуги.

Румунія

Для в’їзду в країну необхідно мати біометричний закордонний паспорт, проте прикордонники пропускають і внутрішніми українськими. Дітям до 16 років необхідно мати свідоцтво про народження. Якщо вони їдуть не з батьками, необхідно також надати нотаріально завірений дозвіл батьків.

Українкам дозволено працювати у низці галузей, включаючи торгівлю, сферу обслуговування, логістику та інші.

Естонія

Громадяни України зможуть прибути до Естонії за чинними проїзними документами, проте всіх, хто прибуває, перевіряють згідно з правилами Шенгенського кодексу.

Країна пропонує українцям безкоштовні курси мовної адаптації, розміщення, право отримати медичну страховку та роботу. Дітям також надається можливість здобуття базової освіти.

Німеччина

Для в’їзду до Німеччини українцям не треба мати візу, однак із паспортом у країні можна пробути лише 90 днів. Після оформлення статусу біженця в країні можна залишитись на строк до трьох років.

Литва

У Литві діє масштабна кампанія з надання допомоги українським біженцям, тому в активісти та місцеві жителі роблять усе можливе для надання українцям всього необхідного від житла до психологічних послуг.

Як повідомлялося раніше, компанія Wise, що займається електронними переказами коштів, може спростити процедуру зберігання, поповнення та проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України.