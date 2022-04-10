У Європі біженці з України можуть відкрити платіжну карту Wise: що вона дає

Українці за допомогою цієї карти можуть відкривати рахунки у понад 50 валютах.

Компанія Wise, яка займається електронними переказами коштів, може спростити процедуру зберігання, поповнення та проведення розрахунків у різних валютах для біженців з України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За словами міністра, ці опції компанії Wise будуть доступні навіть, якщо громадяни України втратили доступ до своїх карток та рахунків.

"Українці зможуть відкривати рахунки в EUR, GBP, USD та інших валютах, накопичувати гроші у більш ніж 50 валютах. А також отримати універсальну дебетову платіжну картку, що підтримує оплати усіма цими валютами одночасно", — повідомив міністр цифрової трансформації.

Федоров радить українцям, які втратили доступ до карток, або навіть всі документи, скористатися послугами Wise. Більш детально про це можна прочитати за посиланням.

Як відкрити карту Wise?

Перебувати в одній із країн де компанія надає цю послугу;

Мати посвідчення особи (підходить український закордонний паспорт, внутрішній паспорт, ID-карта та водійські посвідчення, також приймаються певні посвідчення біженця).

Бути готовим до поповнення рахунку банківським переказом або карткою зареєстрованих на ваше ім'я;

Знаходитися в Європейській Економічній Зоні для доставки картки (обов'язково повинна відповідати тій, що вказана у Вашому профілі).

Нагадаємо, що завдяки технології розпізнавання обличчя Мінцифри вдалося знайти російських окупантів, які вчиняли жорстокі звірства над людьми в Бучі та інших містах України.

Також "Телеграф" повідомляв, що естонські ентузіасти скористалися оприлюдненими українською розвідкою паспортними даними солдатів, які творили звірства у Бучі, та нанесли місця їх проживання на онлайн-карту.