Укр

В Европе беженцы из Украины могут открыть платежную карту Wise: что она дает

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Wise – это онлайн-система международных денежных переводов Новость обновлена 10 апреля 2022, 15:38
Wise – это онлайн-система международных денежных переводов

Украинцы с помощью этой карты могут открывать счета более чем в 50 валютах.

Компания Wise, занимающаяся электронными переводами средств, может упростить процедуру хранения, пополнения и проведения расчетов в разных валютах для беженцев из Украины.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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По словам министра, эти опции компании Wise будут доступны даже, если граждане Украины потеряли доступ к своим картам и счетам.

"Украинцы смогут открывать счета в EUR, GBP, USD и других валютах, накапливать деньги в более чем 50 валютах. А также получить универсальную дебетовую платежную карту, поддерживающую оплату всеми этими валютами одновременно", — сообщил министр цифровой трансформации.

Федоров советует украинцам, потерявшим доступ к картам, или даже всем документам, воспользоваться услугами Wise. Более подробно об этом можно прочитать по ссылке.

Как открыть карту Wise?

  • Находиться в одной из стран, где компания предоставляет эту услугу.
  • Иметь удостоверения личности (подходит украинский загранпаспорт, внутренний паспорт, ID-карта и водительские удостоверения, также принимаются определенные удостоверения беженца).
  • Быть готовым к пополнению счета банковским переводом или картой зарегистрированных на ваше имя.
  • Находиться в Европейской Экономической Зоне для доставки карты (обязательно должна соответствовать указанной в Вашем профиле).

Напомним, что благодаря технологии распознавания лица Минцифры удалось найти российских оккупантов, совершавших жестокие зверства над людьми в Буче и других городах Украины.

Также "Телеграф" сообщал, что эстонские энтузиасты воспользовались обнародованными украинской разведкой паспортными данными солдат, творивших зверства в Буче, и нанесли места их проживания на онлайн-карту.

Теги:
#Украина #WISE #Платежная система #Михаил Федоров #Министерство цифровой трансформации
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