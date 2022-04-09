Украина уже нашла многих россиян, зверствовавших в Буче — заявление министра
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Это удалось сделать благодаря искусственному интеллекту.
Технологии распознавания лица и искусственный интеллект позволили украинским специалистам найти российских оккупантов, которые совершали жестокие зверства над людьми в Буче и других городах Украины.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"На самом деле уже найдено много убийц, которые терроризировали гражданских людей в Буче и Ирпене. Через короткое время мы установим всю информацию об этих людях: их профили в соцсетях, где и с кем они служат и живут", — сообщил украинский министр.
Он добавил, что на сегодняшний день технологии позволяют найти каждого, кто хотя бы один раз попал в объектив камер. А в украинских городах, куда заходили российские оккупанты, их было очень много.
Если учесть еще и тот факт, что вражеские солдаты любят выкладывать фото в интернете и количество камер в городах и домах, то вопрос с установлением их личностей будет очень быстро решен.
Ранее "Телеграф" сообщал, что эстонские энтузиасты воспользовались обнародованными украинской разведкой паспортными данными солдат, творивших зверства в Буче, и нанесли места их проживания на онлайн-карту.
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