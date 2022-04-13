Куда переехать из Украины в Европу и какие документы для этого нужны

Страны Европы открыли свои границы для приема беженцев из Украины

С начала полномасштабного военного вторжения россии в Украину, из нашей страны выехало уже около 4,4 миллиона граждан, большинство из них были приняты странами Европы.

"Телеграф" решил собрать информацию о том, в какие страны в основном выезжают украинцы и какие там условия для беженцев.

Польша

Власти Польши одними из первых заявили о готовности принятия беженцев из нашей страны и в настоящее время именно там нашли убежище более 1,5 миллиона украинцев.

В этой стране украинцы могут находиться 18 месяцев, а в случае необходимости этот срок может быть продлен. Власти Польши разрешают украинцам искать работу в своей стране, а также пользоваться государственными услугами.

Также государство платит своим гражданам, которые решили принять у себя беженцев 263 доллара в месяц, чтобы покрыть их расходы. Для пересечения границы с Польшей украинцам не надо иметь загранпаспорт или сертификат вакцинации, а в приемных пунктах их бесплатно снабжают питанием и лекарствами.

Словакия

Еще один сосед Украины тоже не стал стоять в стороне и выразил готовность принять всех, кому нужно укрыться от войны. При этом въезд разрешили даже людям без паспорта, однако в таком случае придется поговорить с пограничниками.

Однако въезжающим в страну настоятельно рекомендуют взять с собой хоть какой-то документ подтверждающий личность, сертификаты об образовании, а также лекарства и личные вещи.

Украинцам, направляющимся в Словакию, предоставляется бесплатная консультация, а также помощь с транспортом, жильем и юридическими вопросами.

Венгрия

Правительство Венгрии в начала войны заявило о готовности принять около 600 тысяч беженцев из Украины. Для попадания в страну рекомендуется иметь при себе хотя бы минимальный перечень документов, которые помогут установить личность, а также документы подтверждающие родственные связи с детьми, если те едут не с родителями, а с другими родственниками.

Молдова

Хоть страна не является частью ЕС, но она тоже принимает украинских беженцев. Спасающихся от войны украинцев принимают по внутренним украинским документам и без сертификатов вакцинации.

На границе развернуты центры для мигрантов, где беженцы могут получить медпомощь и еду.

Кроме того, гражданам украины упростили процесс трудоустройства в стране. Для поиска работы им необходимо обращаться напрямую к работодателю для заключения индивидуального трудового договора без необходимости обращаться к Бюро по миграции.

Чехия

Для въезда в Чехию необходим биометрический паспорт, однако для детей достаточно лишь свидетельства о рождении. Украинцам обеспечены бесплатные перевозки, а местные волонтеры призывают никому не платить и обращаться в полицию, если кто-то будет требовать деньги за услуги.

Румыния

Для въезда в страну необходимо иметь биометрический загранпаспорт, однако пограничники пропускают и по внутренним украинским. Детям до 16 лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении. Если они едут не с родителями, то необходимо также предоставить нотариально заверенное разрешение родителей.

Украинкам разрешено работать в ряде отраслей, включая торговлю, сферу обслуживания, логистику и другие.

Эстония

Граждане Украины смогут прибыть в Эстонию по действующим проездным документам, однако всех прибывающих проверяют согласно правилам Шенгенского кодекса.

Страна предлагает украинцам бесплатные курсы языковой адаптации, размещение, право получить медицинскую страховку и работу. Детям также предоставляется возможность получения базового образования.

Германия

Для въезда в Германию украинцам не надо иметь визу, однако с паспортом в стране можно пробыть лишь 90 дней. После оформления статуса беженца в стране можно остаться на срок до трех лет.

Литва

В Литве действует масштабная кампания по оказанию помощи украинским беженцам, так в активисты и местные жители делают все возможное для предоставления украинцам всего необходимого от жилья, до психологических услуг.

Как сообщалось ранее, компания Wise, занимающаяся электронными переводами средств, может упростить процедуру хранения, пополнения и проведения расчетов в разных валютах для беженцев из Украины.