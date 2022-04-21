На Херсонщині окупанти змінили дату проведення "референдуму": що дізналися військові

"Голосування" хочуть повести в один із буднів

У Херсонській області російські військові почали активнішу підготовку до створення чергової невизнаної "республіки". Попри попередньо озвучені травневі терміни щодо встановлення влади так названої "ХНР", нині розвідка переконана, що дату "референдуму" перенесли на 27 квітня.

Про це у черговому звіті зазначив речник оперативного командування "Південь", говорячи про підсумки 20 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

Військові переконані, що російські загарбники спробують продемонструвати фейкове волевиявлення місцевих жителів уже в середу, 27 квітня. Їх навіть не зупиняє те, що це будень, а не вихідний, як зазвичай зручніше та звичніше для проведення будь-яких виборів.

В ОК "Південь" говорять, що така поведінка чітко вказує на зараніш підготовані "результати референдуму", а не справді врахування думок населення.

При цьому окупанти продовжують збройний тиск і на жителів інших громад півдня України. Зокрема, у наближених до Херсонщини населених пунктах Миколаївської області росіяни, погрожуючи зброєю, примушують мирних людей "обирати" собі нову владу. Та, звісно ж, має співпрацювати із росіянами і не бути лояльною до України.

Нагадаємо, що раніше розвідка стверджувала: швидше за все, проведення "референдуму" за створення "ХНР" відбудеться у період із 1 до 10 травня.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як насправді живеться українцям у тимчасово окупованому Херсоні і що за настрої там переважають. Щонайважливіше, нескореного духу місцевого населення росіянам зламати не вдалося.

Також ми писали, що напередодні на Херсонщині був застрелений у власній автівці місцевий активіст, якого вважають пособником окупантів. Детальніше про те, що саме відомо про вбитого — у нашому матеріалі.