Рус

На Херсонщині окупанти змінили дату проведення "референдуму": що дізналися військові

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
643
Попри всі намагання окупантів нав'язати свою владу, херсонці всіляко демонструють незгоду Новина оновлена 21 квітня 2022, 06:09
Попри всі намагання окупантів нав'язати свою владу, херсонці всіляко демонструють незгоду

"Голосування" хочуть повести в один із буднів

У Херсонській області російські військові почали активнішу підготовку до створення чергової невизнаної "республіки". Попри попередньо озвучені травневі терміни щодо встановлення влади так названої "ХНР", нині розвідка переконана, що дату "референдуму" перенесли на 27 квітня.

Про це у черговому звіті зазначив речник оперативного командування "Південь", говорячи про підсумки 20 квітня.

Чому росії не виграти війну проти України?

Військові переконані, що російські загарбники спробують продемонструвати фейкове волевиявлення місцевих жителів уже в середу, 27 квітня. Їх навіть не зупиняє те, що це будень, а не вихідний, як зазвичай зручніше та звичніше для проведення будь-яких виборів.

В ОК "Південь" говорять, що така поведінка чітко вказує на зараніш підготовані "результати референдуму", а не справді врахування думок населення.

При цьому окупанти продовжують збройний тиск і на жителів інших громад півдня України. Зокрема, у наближених до Херсонщини населених пунктах Миколаївської області росіяни, погрожуючи зброєю, примушують мирних людей "обирати" собі нову владу. Та, звісно ж, має співпрацювати із росіянами і не бути лояльною до України.

Нагадаємо, що раніше розвідка стверджувала: швидше за все, проведення "референдуму" за створення "ХНР" відбудеться у період із 1 до 10 травня.

Нещодавно "Телеграф" розповідав, як насправді живеться українцям у тимчасово окупованому Херсоні і що за настрої там переважають. Щонайважливіше, нескореного духу місцевого населення росіянам зламати не вдалося.

Також ми писали, що напередодні на Херсонщині був застрелений у власній автівці місцевий активіст, якого вважають пособником окупантів. Детальніше про те, що саме відомо про вбитого — у нашому матеріалі.

Теги:
#Україна #Росія #Херсон #Війна #Референдум
Попри всі намагання окупантів нав'язати свою владу, херсонці всіляко демонструють незгоду
В регіонах
На Херсонщині окупанти змінили дату проведення "референдуму": що дізналися військові
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Попри всі намагання окупантів нав'язати свою владу, херсонці всіляко демонструють незгоду
На Херсонщині окупанти змінили дату проведення "референдуму": що дізналися військові
Дата публікації
Категорія
Український МіГ-29
Авіація для України: у США розповіли, скільки "нових" літаків з’явиться у ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Підбитий російський танк
"Вони сильно биті та втомлені": Арестович розповів, на скільки вистачить сил у росіян
Дата публікації
Категорія
Річард Бренсон
"Ми живемо у надзвичайний час": мільярдер Бренсон записав звернення на підтримку українців
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують