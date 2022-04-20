Екс-міліціонер та невдаха політик – ким був розстріляний у Херсоні проросійський “блогер” Валерій Кулешов

Проросійський активіст, що був убитий у Херсоні, раніше бив місцевих журналістів

У середу в тимчасово окупованому Херсоні було вбито місцевого проросійського активіста Валерія Кулешова. За словами радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, убитий був пов’язаний із проросійськими діячами Херсона Кирилом Стремоусовим та Володимиром Сальдо. Крім того, його підозрювали у тому, що він може стати керівником окупаційної "міліції" у Херсоні.

Як з’ясував "Телеграф", вбитий Кулешов добре відомий херсонським ЗМІ як місцевий псевдоактивіст, провокатор та політик-невдаха.

Профнепридатний міліціонер став блогером

Валерій Кулешов, який народився в 1983 році, до 2015 року служив у правоохоронних органах, звідки, за даними ЗМІ, був звільнений за профнепридатність. Після цього він розпочав свою діяльність як блогер, розвиваючи місцеві пабліки, і на цьому ґрунті зійшовся з проросійським активістом із Херсона Кирилом Стремоусовим.

Після цього Кулешов став відомим як учасник скандальних ситуацій, серед яких, наприклад, скандал у Державній архітектурно-будівельній інспекції у грудні 2018 року. Тоді група активістів намагалася з’ясувати законність будівництва медичного центру, що закінчилося бійкою.

Політик-невдаха

2019 року Валерій Кулішов намагався стати народним депутатом, зареєструвавшись кандидатом у виборчому округу №183. До речі, його "колега" за проросійською позицією Кирило Стремоусов балотувався в сусідньому мажоритарному окрузі №182.

Швидко з’ясувалося, що згідно з декларацією про доходи, Валерій Кулешов фактично злидарював, його середньомісячний дохід склав 2959 гривень, що менше за тодішній законодавчий мінімум у 3200 гривень.

Народним депутатом Кулішов не став, але наступного 2020 року балотувався вже як кандидат у депутати Херсонської міськради – з тим самим результатом.

А в тому ж 2020 році Кулішов відзначився нападом на журналістів всеукраїнського телеканалу "24", а раніше на журналіста херсонського видання "Вгору" Дмитра Багненка у самому центрі міста. Медики діагностували у Дмитра закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій м’яких тканин голови.

З початком російської агресії Кулешов висвітлював події на користь російських окупантів і міг бути причетний до планів проведення нелегітимного референдуму зі створення так званої "Херсонської народної республіки".

20 квітня Кулішова розстріляли в його ж машині. Зробили це росіяни чи українські патріоти, напевно, залишиться загадкою.

Місцевий мешканець раніше розповів "Телеграфу", що ситуація в місті напружена, а ціни, м’яко кажучи, космічні.