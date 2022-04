Росіяни пресують Донбас і намагаються захистити південь від контратак ЗСУ: свіжі карти боїв

Особлива активізація окупантів розпочалася у небезпечній близькості до Херсона

Станом на ранок 22 квітня, 58-го дня повномасштабної війни в Україні, найгарячіші напрямки фронту залишилися незмінними — Донбас і південь, з окремими важливими точками. Маріуполь після відмови росіян штурмувати "Азовсталь" може стати проблемним через загрозу голоду військових та цивільних, а у Херсона загарбники намагаються не допустити контратак з боку ЗСУ.

Докладніше про це розповіли фахівці The Institute for the Study of War, опублікувавши свіжі карти боїв.

Основні зусилля російської армії, як і раніше, зосереджені на сході України. Насамперед, як раніше стверджував Олексій Арестович, окупанти мають завдання вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей. У них це не вийде, проте окремі спроби прорватися вперед противник робить.

У Маріуполі продовжуються бої, у тому числі поряд з "Азовсталлю", незважаючи на прямий наказ путіна не здійснювати штурм. Фахівці припускають, що зустріч із шойгу, де той прозвітував начебто про "взяття Маріуполя", робилася лише для створення телевізійної картинки "про перемоги армії Росії". Проте за останню добу бойові дії у "Азовсталі" фіксувалися, існує небезпека того, що людей, які залишилися на об’єкті, спробують заморити голодом.

На Донбасі росіяни продовжили повільний наступ, проте особливих успіхів не досягли. "Найспекотніше" було в Рубіжному, Попасній та Сєверодонецьку. Незважаючи на особливу активність у районі Рубіжного, цей населений пункт окупанти так і не змогли утримати під власним контролем. У Попасній ворогом захоплено близько половини міста, але бої продовжуються.

Також росіяни не припиняють спроб штурму українських військових у районі Ізюму, але особливих проривів не відбувалося. Більше того, фахівці вважають, що вороги не надто орієнтуються на місцевості, і це дає ЗСУ додаткову фору. При цьому Харків може бути частково блокований через регулярні обстріли з боку Росії.

На Херсонщині помічено нову активність росіян — ведуться обстріли поряд з обласним центром, проте нових захоплень територій не фіксується. Ворог намагається захистити Херсон, де розташувалося чимало російських військ, від контратак українських воїнів. У зв’язку з цим у місті утримується більшість мешканців, можливості покинути Херсон найближчими днями може й не бути.

Нагадаємо, раніше ми писали, що майже за два місяці війни в Україні змінився характер боїв. При цьому складно сказати, що масштабна битва за Донбас вже справді розпочалася. Як саме розвиватимуться події на фронті, "Телеграфу" розповів військовий експерт Сергій Сгурець.

Також ми розповідали подробиці про можливе проведення псевдореферендуму на Херсонщині — окупанти знову вирішили переглянути дату його проведення.