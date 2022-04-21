Арестович пояснив гучну заяву путіна по "Азовсталі"

Є дві основні причини відмови путіна від початкового плану

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович упевнений, що росіяни усвідомили свою неспроможність атакувати "Азовсталь" у Маріуполі, не зазнавши величезних втрат. Це, на його думку, є однією із можливих причин скасування кривавим диктатором Володимиром Путіним наказу про взяття заводу.

Детальніше Арестович пояснив під час свого щоденного брифінгу для преси.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Експерт упевнений, що армії росії фізично не вистачає ресурсів для штурму "Азовсталі" — щоб потім заявити про свою перемогу. Тому останній оплот українських військовослужбовців було вирішено просто заблокувати. При цьому наші захисники продовжують тримати оборону та давати гідну відсіч.

"Ще відмова може бути пояснена тим, що вони перекинули частину своїх військ трохи на північ", — припускає Олексій Арестович.

Подібні маневр російські війська могли зробити для того, щоб виконати "головний наказ" — вийти на адмінкордон Донеччини та Луганщини.

Арестович одразу наголосив: цього у росіян не вийде, бо український опір надто сильний.

Раніше ми писали про те, наскільки, на думку Арестовича, у російських військ на Донбасі ще вистачить сил для повноцінних та масштабних боїв. Спойлер — не так довго, якщо враховувати загальну тривалість війни.

Також військовий експерт припустив три основні варіанти розвитку подій на українсько-російському фронті до сакральної для путівки дати — 9 травня.