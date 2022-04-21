"Вони сильно биті та втомлені": Арестович розповів, на скільки вистачить сил у росіян

До наступу на Донбас росіяни залучили розбиті частини з інших областей України

Російські окупаційні війська в Україні дуже втомлені та не зможуть довго продовжувати бойові дії.

Про це розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

Він нагадав, що згідно з американськими даними в Україні зараз перебуває близько 76 батальйонно-тактичних груп противника і ще 22 вони тримають у запасі, а на момент початку вторгнення вони мали 120 БТГ та 30 у резерві. При цьому Арестович зазначив, що 30 з діючих БТГ було зібрано із залишків розбитих.

За його словами, вони ще "пристойно озброєні" і мають техніку на зразок танків Т-90 та зенітних комплексів "Панцир".

"Проблема в іншому. Вони сильно биті та втомлені", — сказав він, додавши, що це ті частини, які були виведені з Харківської, Чернігівської та Сумської областей.

Арестович зазначив, що ці частини "не горять" йти у бій і рухаються дуже обережно, покладаючись на артилерійський вогонь.

За його словами, якщо темпи ліквідації окупантів українськими захисниками зберігатимуться на колишньому рівні, то їхніх сил вистачить приблизно "на два тижні" і, можливо, навіть менше.

Як повідомлялося раніше, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, що битва за Донбас вже розпочалася і її результати стануть вирішальними для самого існування України.