Вирішальна битва за Донбас уже розпочалася: в Україні пояснили тактику окупанта

Окупанти спробують влаштувати українським захисникам "котли"

Російські військовослужбовці днями розпочали повномасштабну битву за Донбас, сподіваючись захопити всю територію Донецької та Луганської областей. Зміни у ситуації на фронті залежать від того, як сильно ЗСУ зможуть поламати загарбникам усі плани щодо взяття їх в оточення і не тільки.

Докладніше про плани окупантів на битву розповів речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, пише "РБК-Україна".

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За словами чиновника, останні кілька днів, а особливо нинішній тиждень (із 18 квітня — ред.), є вельми складними для військових на східній лінії фронту. Збільшення артилерійських та авіаобстрілів свідчить про спробу росіян здійснити контрнаступ, аби захопити Донбас.

Втім, Мотузяник наголошує, що багато українських міст і сіл стали справжніми "фортецями", які допомагають ЗСУ та заважають ворогові просуватися далі в тому темпі, який йому міг би бути зручним.

Основна тактика російських військовослужбовців, каже полковник, полягає у спробах оточити окремі підрозділи українських бійців та влаштувати їм "котел". Якщо росіянам вдасться скувати наші сили, то за цим буде виключно розгром.

"Вони люблять звітувати про створення так званих "котлів". Наше завдання — цього не допустити", — говорить Олександр Мотузяник.

При цьому однією з найважливіших точок на нинішньому фронті чиновник називає Маріуполь, який прийняв на себе чи не всю міць ворожого удару. Росіяни настільки зациклилися на спробах підпорядкувати собі це місто, що не можуть відвести війська звідти до повного захоплення.

"Власне, завдяки навіть обороні Маріуполя нам вдалося досягти істотних результатів на більшості оперативних напрямків, де Росія наступала", — зізнався спікер Міноборони.

Більше того, ЗСУ навіть частково вдалося контратакувати, внаслідок чого частина населених пунктів була зачищена від російських військових. І на багатьох ми навіть проводили контрнаступальні дії, завдяки чому низка населених пунктів була звільнена від окупантів. Серед них, до речі, і багатостраждальна Мар’їнка.

Боротьбу за Донбас Мотузяник вважає дуже важливою, кажучи, що найімовірніше це стане вирішальною битвою за саме існування України.

Нагадаємо, що незважаючи на активність російських сил на сході України, путінська армія дуже деморалізована. За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, є три окремі фактори, які постійно заважають росіянам здійснювати повноцінні атаки.