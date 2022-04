Наступ ворога на Донбасі: голова Донецької області пояснив, що стримує росіян

Армія супротивника все ще продовжує накопичувати сили для остаточного удару по Донбасу

Найсерйозніші бої за Донбас розпочнуться протягом найближчих тижнів, про що свідчить перегрупування підрозділів ворожих військ та постійне перекидання нових скупчень техніки до східних кордонів України. За словами керівника Донецької обласної військової адміністрації Павла Кириленка, росіяни можуть спробувати вдарити всіма своїми силами одночасно, однак поки що є кілька факторів, які їх зупиняють.

Про це чиновник заявив в інтерв’ю "РБК-Україна", передає "Телеграф".

Чому росії не виграти війну проти України?

Кириленко наголошує, що поки що всі західні прогнози щодо підготовки російської армії до бою за Донбас і реальні спостереження за тим, що відбувається, дуже збігаються. Чимало угруповань ворожих військ "повзуть" по кордонах Донеччини, рухаючись одразу у двох напрямках. Перший — з боку Маріуполя, другий — з півночі, від Ізюма, де вороги намагаються безуспішно пробити "коридор" до Слов’янська.

"Вони збирають сили. Ми бачимо, що вони перегруповані та готові до одночасних масованих атак із застосуванням усіх своїх підрозділів, які зав’язані на цьому напрямку. Їх там багато", — наголошує Кириленко.

Чинники, які заважають окупантам, дуже очевидні:

не найкращі погодні умови для наступу;

неузгодженість дій між підрозділами;

паніка та загальна деморалізація багатьох військових.

На останнє дуже впливає кількість реальних втрат армії Росії, яка перевищила всі можливі оцінки з боку їхнього командування, упевнений Кириленко.

Нагадаємо, що в США вже заговорили про те, що кількість озброєння, яку готові поставити Україні союзники, може бути достатньою для того, щоб повернути Донбас і навіть Крим під контроль офіційного Києва.

Що саме зараз відбувається на лінії фронту російсько-українській війні, ви можете дізнатися, переглянувши свіжі карти від аналітиків The Institute for the Study of War.