Ворог активізувався поблизу Херсона, але Донбас не залишає: свіжі карти боїв

Деякі з атак росіян у Донецькій області все ще безуспішні

Станом на ранок п’ятниці, 15 квітня, 51-го дня повномасштабного протистояння Росії та України, окупанти продовжують "кошмарити" жителів Донбасу та південних регіонів України, влаштовуючи невеликі контратаки, а також ракетні обстріли. Все "спекотніше" стає на Херсонщині, також складним напрямком, як і раніше, є блокадний Маріуполь.

Такі висновки можна зробити завдяки свіжим картам від аналітиків The Institute for the Study of War, які надали оцінку попередньому дню на фронті в Україні.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

Основні зусилля ворог усе ще кидає на завоювання Луганської та Донецької областей. 13 квітня українські захисники визнали, що частина морських піхотинців із 36-ї бригади, яка прорвалася до "Азову", були захоплені російськими військовослужбовцями. Втім, навіть цей факт не применшує міцності наших воїнів та їхньої відсічі ворогові. Тим часом окупанти намагаються максимально нав’язати маріупольцям свою владу, облаштувавши блокпости на виїздах-в’їздах до міста.

Також на Донбасі тривають бої біля Рубіжного, Мар’їнки та Попасної, проте спроби росіян наступати були провальними. Сєвєродонецьк же намагаються взяти в кільце — для цього залучають підрозділи 2-ї загальновійськової армії Росії, яка раніше знаходилася на Чернігівщині.

Не "спить" і Харківська область. Українським військовослужбовцям вдалося знищити міст поруч із Ізюмом у той самий момент, коли ним рухалася колона російської військової техніки. Це завдало значних втрат ворожому війську. Також вважається, що росіяни можуть шкодити мирному населенню на Харківщині з метою деморалізувати.

З’явилася більш видима активність окупантів на півдні. 14 квітня фіксувалися бої у західному напрямку від Херсона. Також повідомляється про удари поруч із Олександрівкою та Чорнобаївкою. Цілком можливо, що ЗСУ вдалося завдати гарних ударів ворогу по складах із боєприпасами.

Неспокійно було і на півночі країни, яка для росіян є однією із спроб відволікати увагу від Донбасу. Так, незважаючи на передислокацію військ, напередодні було здійснено обстріл Сумської області. Постраждали кілька об’єктів інфраструктури у селищі Велика Писарівка.

Тим часом українські захисники не лише дають росіянам відмінну відсіч, а й не забувають про полонених товаришів. Як ми вже повідомляли, на Херсонщині ЗСУ вдалося провести черговий обмін, в результаті якого було повернено п’ятеро наших бійців.

Також "Телеграф" писав, що, за попередніми оцінками Пентагону, на фронті залишається небезпека повторної спроби штурмувати Київ.