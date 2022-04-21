Знакова дата для путіна: Арестович назвав три сценарії, що буде в Україні до 9 травня

За наявності обіцяної зброї Збройні Сили до 9 травня матимуть змогу наступати.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, що є три варіанти розвитку подій до 9 травня, що може відбуватися на сході України.

Під час інтерв’ю російському правозахиснику Марку Фейгіну радник пояснив, що в одному з найпесимістичніших варіантів, росіяни можуть оточити Збройні сили в районі Барвінкове та Авдіївки, спробувати знищити наші війська та добити Маріуполь.

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Ще в одному варіанті, ЗСУ можуть розгромити війська росії так як на Київщині.

"Окупанти стають в оборону на захоплених рубежах, ми їх пострілюємо, обходимо з флангів. І десь на Харківщині підрізаємо тилове постачання", — сказав радник голови ОП.

Найреалістичнішим сценарієм подій Арестович вважає третій — коли російським військам вдасться трохи просунутися.

"Я даю 40 на 60. Російським військам вдасться трохи просунутися, завдати нам серйозних втрат, вклинитися подекуди, зайняти деякі рубежі, потіснити наших. А ми вклинимось до них у відповідь, підріжемо з флангу, завдамо їм поразки. І станемо", — пояснив радник.

На думку Арестовича, далі ситуацію розвиватиметься залежно від того, хто раніше підтягне резерви.

Якщо Україна раніше отримає всю зброю, яку зараз обіцяють поставити західні союзники та партнери, то Збройні Сили приблизно до 9 травня настільки збільшать свій потенціал, що зможуть наступати.

"Російська армія вперше з дня конфлікту може опинитися в ситуації, коли вони обороняються, а на них наступають. А як вони поводяться в обороні — ми подивимося. Це цікаво. Досі вони не дуже поводилися в обороні", — додав Арестович.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 19 квітня росіяни перейшли у наступ практично по всій лінії фронту на Донбасі.

Зазначимо, що згідно з картами бойових дій на 21 квітня, бойові дії в Україні йдуть не лише у Донецькій та Луганській областях, а й на Харківщині, Херсонщині, Запорізькій області.