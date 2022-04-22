Характер войны меняется, но масштабная битва за Донбасс еще не началась – военный эксперт

Украинцы обречены на ведение боевых действий, пока не выбьют агрессора со своей территории или не нанесут ему максимальный урон

Российское широкомасштабное вторжение в Украину ближе к концу второго месяца меняет очертания.

Основные бои сейчас идут на Донбассе, а также в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях.

Россияне не оставляют надежд добыть к сакральной для них дате – 9 мая – некую локальную победу. А защитники Украины круглосуточно доказывают, что победа эта если и будет у захватчиков, то – пиррова и не долгосрочная.

О том, почему говорить о начале широкомасштабной операции агрессора на Донбассе еще рано, как видоизменяется военная помощь Украине со стороны партнеров, а также каким видится завершение конфликта, "Телеграфу" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

рф была не готова к тем задачам, которые пыталась решить в формате блицкрига

– Почти два месяца российского открытого вторжения в Украину. Какие можно на данный момент сделать главные военные выводы?

– Первый этап военной операции, который уже фактически завершен, ни к чему достаточно кардинальному, как рассчитывали в Кремле, не привел. Блицкриг не удался. Это говорит о том, что рф плохо планировала эту операции. И в смысле логистики, и касательно подготовки личного состава, и в смысле разведки. Так что главный военный вывод на данный момент – рф была не готова к тем задачам, которые пыталась решить в формате блицкрига.

Сейчас имеем другой этап боевых действий, где рф пытается извлечь определенные уроки, чтобы достичь хотя бы ограниченных военных целей. Чтобы потом преподнести их как некий политический успех.

– Какие это цели?

– На данном этапе для российского руководства в приоритете – обеспечение полного военного контроля над Донецкой и Луганской областями в их административных границах; обеспечение южного сухопутного коридора до Крыма (не только ради обеспечения его водой, но и с целью отсечения Украины от акваторий Азовского и Черного морей). Всё это может создать системные проблемы для Украины, в том числе экономические и военные.

– Как себя проявляет в этой войне территориальная оборона?

– Она стала важным фактором ведения боевых действ. В ряде городов, тех же Сумах, именно тероборона вела защиту.

Так что ТРО, безусловно, усилила нашу оборону. И усилила бы в разы больше, если бы ей начали заниматься не 25 января, а гораздо раньше. Фактически за месяц мы создали новый род ВСУ, который взял на себя достаточно мощную нагрузку ведения боевых действий.

У россиян много проблем

– Битва за Донбасс уже началась. Как могут далее развиваться события?

– Действительно, можно говорить об активизации действий на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях, о накалившейся ситуации вокруг Изюма, на южном фронте, включая Мариуполь и другие города.

Но эта военная фаза пока не настолько активна, чтобы говорить о неком системном обострении по всем направлениям.

Думаю, через неделю-полторы рф окончательно подтянут все свои средства, которые сейчас концентрируются в районе Белгорода. И попытается нарастить гипотетические успехи.

– Будут ли эти успехи?

– Проблем у россиян, на самом деле, много. И с техникой, и готовностью личного состава выполнять поставленные задачи. Хромает и эффективность планирования со стороны военного руководства. По всем этим составляющим есть определенные провисания. Кроме того, нет количественного перевеса в личном составе в 3-5 раз, что позволяет идти на глобальное наступление.

Учитывая все эти факторы, широкомасштабная операция на Донбассе еще не началась. А то, что мы видим – это лишь первые очаговые действия, связанные с прощупыванием слабых точек в украинской обороне. Мы, со своей стороны, пытаемся оценить риски и создать предпосылки, чтобы наступление противника захлебнулось – и никакого успеха у россиян по итогу не было.

Оружейные нюансы

– Как получилось, что украинцы, отставая технологически от российской армии, дают такой мощный отпор?

– рф 12 лет готовилась к широкомасштабным боевым действиям. Наступление на Украину планировалось давно. Они вкладывали в это огромные ресурсы, готовили идеологическую и военную основу. Украина же пересмотрела подходы к обороне лишь после 2014 года. Но даже в этих условиях мы не сделали того, что могли бы сделать в полной мере. Мы, конечно, отставали в возможностях переоснащения армии, но благодаря зарубежной помощи – смоли компенсировать недостатки по ряду направления. И это нам позволило сдержать противника на этапе блицкрига. Речь о полученных Украиной противотанковых средства, средствах противовоздушной обороны (ПВО) ближней зоны. Всё это дало возможность нанести значительный урон армии рф.

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Благодаря силе духа украинцев, а также помощи американцев и европейцев, удалось успешно компенсировать те перевесы, которые были у российской армии "на земле". По флоту отставание, конечно, осталось. Но оно в формате этой войны не настолько пока критично важное. В отличие от воздуха. Там у нас тоже серьезные проблемы. Но решаются и они. Особенно, если посмотреть на сводку Генштаба о сбитых самолетах и вертолетах противника.

– Какие зарубежные системы, взятые нами на вооружение, показывают себя особенно мощно?

– Мы получили около трех десятков новых зарубежных систем. Каждая из них по-своему важна. К примеру – порядка 65 тысяч противотанковых средств значительно проредили вражеские колонны. Речь об американских "Джавелин" (Javelin), и о британских NLAW, и о германских "Панцерфауст" (Panzerfaust-3). Все они были необходимы на начальном этапе открытого российского вторжения. И показали свою эффективность. Особенно "Джавелины".

Javelin / NLAW Panzerfaust 3

Фактически, на каждый вражеский танк у нас приходилось до пяти противотанковых средств. Что и стало причиной таких больших потерь рф в бронетехнике.

Безусловно, помогали нам средства ПВО, которых партнеры передали порядка 25 тысяч. Отлично себя зарекомендовали те же ПЗРК "Стингер" (Stinger).

ПЗРК "Стингер"

Все эти средства стали знаковыми не только с тактической, военной точки зрения, но и с политической. Эффективное применение нашими военными вышеперечисленного вооружения стало знаком для других европейских стран. Они поняли, что Украине можно и нужно помогать, в том числе современным оружием.

Так, речь идет уже о передаче Украине барражирующих боеприпасов, в том числе так называемых дронов-камикадзе Switchblade. О новых средствах разведки, системах связи, которые обеспечивают надежность управления нашими войсками.

– Какое вооружение нам еще необходимо сейчас, когда война входит в новую фазу?

– Характер боевых действий, действительно, меняется. Те же "Джавелины" и "Стингеры" – это оружие, условно говоря, ближнего боя. А на Донбассе, где противник имеет дальнобойные средства артиллерии различных типажей, нам нужна артиллерия и ракетное вооружения с дальностью от 100 до 300 км.

И первые поставки от США в этом смысле уже, как я понимаю, идут. Это, в частности, гаубицы, возможно, М-777, которые обеспечивают хорошую дальность. А дальше, возможно, пойдет к нам и ракетное вооружение, к примеру, системы HIMARS. Это американская реактивная система залпового огня на колёсном шасси. Ее можно использовать и как артиллерию до 300 км, и как РСЗО до 100 км.

M777 - легкая полевая буксируемая гаубица калибра 155 мм. Максимальная дальность стрельбы M777 обычными снарядами: 24,7 км; спецснарядами: 30+ км HIMARS M142 - мобильная система реактивной артиллерии. HIMARS M142 может стрелять управляемыми и неуправляемыми ракетами. Максимальная дальность – 300 км.

Что до систем ПВО (большой и средней дальности), их, похоже, придется еще подождать. Мне кажется, у европейских стран нет сейчас новых образцов, которыми они могли бы с нами поделиться. Что могут – уже передают. Те же комплексы С-300, другие системы еще советского производства. Но не так много, как нам надо.

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По другим образцам вооружения, которые важны для нас сейчас – это танки. И они уже передаются (в основном Польша и Чехия), бронетехника.

Ракетная угроза и трофейная мини-армия

– Какие наиболее опасные виды вооружения россия использовала и использует против Украины? Какие еще может использовать?

– Главная угроза – крылатые ракеты (Х-555, Х-101 с дальностью до двух тысяч км) и гиперзвуковые ракеты. Это современные образцы военного вооружения, которые могут запускаться (и запускаются) с территории рф, Беларуси, с морей.

Также нас беспокоят ракеты морского и воздушного базирования "Калибр" которые обладают серьезными техническими возможностями.

Гиперзвуковые ракеты а-ля "Кинжал", которые также применяет в этой войне россия, вряд ли будут широко использоваться. Их у рф ограниченное количество.

Авиационная дозвуковая крылатая ракета Х-555

Пуск "Калибров" по Украине

Проблема с гиперзвуковыми ракетами в том, что у нас нет возможности их перехватывать. Они летят настолько быстро, что наша ПВО за ними не успевает. Крылатые ракеты, летящие низко над землей, периодически сбивают украинские ПВО и авиация. Но эти ракеты довольно коварны, и сбить все мы не можем.

Потому один из наибольших вызовов для нас сейчас – российские ракеты.

Еще одна существенная проблема – российская авиация. Хоть мы и уничтожили сотни вертолетов и самолетов противника, парк там еще довольно внушительный. И россия активно его использует, нанося с воздуха удары управляемыми и неуправляемыми видами вооружения. Если говорить о неуправляемых, то доходит до советских образцов а-ля 3-тонных авиационных бомб. Большие, тупые, мощные, которыми россияне, в частности, уничтожали и уничтожают Мариуполь.

Кроме того, россия пускала в ход термобарические боеприпасы (так называемая вакуумная или аэрозольная бомба, топливно-воздушная взрывчатка), огнеметные средства (активно использовались под Броварами). Те средства, которые близки к оружию массового поражения.

– Известно о том, что мы захватили множество вражеской военной техники. Можем ли ее использовать против агрессора?

– Уже используем. Порядка 100 трофейных танков, около 300 ББМ (боевая бронированная машина) уже воюют в наших подразделениях. Сейчас, насколько мне известно, формируются даже дополнительные части, которые используют трофейную бронетехнику против агрессора.

– Каким видится наиболее вероятный выход из этого конфликта? Когда, как и на каких условиях?

– Пока я не вижу выхода из конфликта. Задача рф уничтожить Украину, а наша – выбить агрессора со своей территории, сохранить независимость. Эти задача диаметрально противоположны. Характер ведения боевых действий, само поведение агрессора таковы, что только фактор силы, только военная составляющая открывают путь к конструктивным переговорам. Так что мы обречены на ведение боевых действий, пока не выбьем агрессора со своей территории или не нанесем ему максимальный урон.

Это связано с определенными потерями с нашей стороны, со сложным периодом. Но, надеюсь, что при несгибаемой воле украинского народа, при поддержке международных партнеров (прежде всего США, ЕС, Великобритании), при усилении антироссийских санкций – мы выстоим. Что российские войска будут отброшены с нашей территории – или здесь уничтожены. И что рф, позволяющая себе в 21 веке такое варварство, понесет должное наказание. Санкции – один из путей "консервации" россии в ее границах. И внутренние процессы, вызванные санкциями и поражением в Украине, рано или поздно разъедят саму рф изнутри.

Российская орда напала на Украину 24 февраля – без объявления войны. Ее агрессор называет "специальной военной операцией".

В конце марта состоялись переговоры в Стамбуле, во время которых украинская и российская делегации впервые, казалось бы, нащупали некие точки соприкосновения. Но в итоге путин продолжил агрессию.

Генерал армии Николай Маломуж в комментарии "Телеграфу" отмечал, что россияне ждут удобного момента в переговорах, дабы навязать Украине собственное видение окончания войны.

В первую очередь, Кремль может настаивать на признании Крыма российским, а донбасских псевдореспублик – в границах Донецкой и Луганской областей, что неприемлемо для Украины.