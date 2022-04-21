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Битва за Донбас триває: сотні одиниць техніки росіян біля кордонів України зафіксували з супутника

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Ворожа техніка на українських землях стає металоломом Новина оновлена 21 квітня 2022, 15:34
Ворожа техніка на українських землях стає металоломом

Українські військові готові давати відсіч противнику.

Російські окупанти вже розпочали масштабну битву за Донбас, в надії захопити всю територію Луганської та Донецької областей, однак всі спроби загарбників розбиваються після зустрічі з українською армією. Для підсилення росіяни продовжують накопичувати військову техніку на кордонах.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Геращенко опублікував супутникові знімки, які були зроблені 20 квітня. На кадрах видно сотні одиниць бойової техніки — її російські військові стягнули в районі селища Солоті Валуйського району Білгородської області.

"Путін хоче результатів до 9 травня. Йому потрібна хоч якась перемога, так зганьбиться треба було ще зуміти. Але ВСУ чекали на цю битву і готові до неї, а за півтора місяця ще й дуже якісно відтренувались по мішенях! Ці колони, як і всі попередні, стануть купою перепаленого металу, а перемога орків — такою ж вигаданою, як і всі їхні "успіхи"! Тому що ця перемога за нами! Слава нашим героям!", — написав радник голови МВС.

Сотні одиниць російської техніки зафіксували біля кордонів з Україною
Сотні одиниць російської техніки зафіксували біля кордонів з Україною
ЗСУ точно перетворять ворожу техніку на брухт
ЗСУ точно перетворять ворожу техніку на брухт

Нагадаємо, що 18 квітня Збройні сили України завдали удару по позиціях реактивної артилерії та нових складів з боєприпасами російських військ у Чорнобаївці. Цей удар по ворожій техніці у Чорнобаївці став 16-им на рахунку українських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснював, чому аеродром у Чорнобаївці має стратегічне знання для обох сторін, що воюють.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка #Армія РФ #Окупанти
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