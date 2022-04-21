Битва за Донбас триває: сотні одиниць техніки росіян біля кордонів України зафіксували з супутника

Українські військові готові давати відсіч противнику.

Російські окупанти вже розпочали масштабну битву за Донбас, в надії захопити всю територію Луганської та Донецької областей, однак всі спроби загарбників розбиваються після зустрічі з українською армією. Для підсилення росіяни продовжують накопичувати військову техніку на кордонах.

Про це у четвер, 21 квітня, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Геращенко опублікував супутникові знімки, які були зроблені 20 квітня. На кадрах видно сотні одиниць бойової техніки — її російські військові стягнули в районі селища Солоті Валуйського району Білгородської області.

"Путін хоче результатів до 9 травня. Йому потрібна хоч якась перемога, так зганьбиться треба було ще зуміти. Але ВСУ чекали на цю битву і готові до неї, а за півтора місяця ще й дуже якісно відтренувались по мішенях! Ці колони, як і всі попередні, стануть купою перепаленого металу, а перемога орків — такою ж вигаданою, як і всі їхні "успіхи"! Тому що ця перемога за нами! Слава нашим героям!", — написав радник голови МВС.

Сотні одиниць російської техніки зафіксували біля кордонів з Україною

ЗСУ точно перетворять ворожу техніку на брухт

Нагадаємо, що 18 квітня Збройні сили України завдали удару по позиціях реактивної артилерії та нових складів з боєприпасами російських військ у Чорнобаївці. Цей удар по ворожій техніці у Чорнобаївці став 16-им на рахунку українських військових.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що головний консультант відділу військової та військово-економічної політики Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков пояснював, чому аеродром у Чорнобаївці має стратегічне знання для обох сторін, що воюють.