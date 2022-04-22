В українців зараз більше танків, ніж у росії, заявляють у Пентагоні

Кількість танків ЗСУ на цей час перевищує таку у введеного в Україну російського угруповання, заявляють у Пентагоні.

Майже через два місяці війни проти росії ситуація на фронтах така, що на території України перебуває більше українських танків, ніж російських.

Про це заявили на закритому брифінгу для журналістів у Пентагоні, повідомляє Washington Post.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"Зараз у українців в Україні більше танків, ніж у росіян... і вони, безумовно, мають право їх використовувати", — сказав чиновник на умовах анонімності відповідно до умов, встановлених Пентагоном, пише американське видання.

У замітці зазначається, що порівняльна кількість танків сама по собі не є визначальним фактором того, чия сторона має перевагу, оскільки росія переорієнтує своє вторгнення, щоб зосередити зусилля головним чином на сході України та вздовж південного узбережжя, де портове місто Маріуполь, як і раніше, оточене і піддається бомбардуванням і здебільшого окуповане.

При цьому Washington Post констатує, що перевага України в танках – броньованих машинах, які є потужним інструментом у наземному бою – є важливим показником, оскільки союзники збирають ресурси, щоб допомогти ЗСУ відбити російське вторгнення.

"Українські війська пошкодили деякі російські бронемашини, а інші були кинуті після того, як стали непридатними, що, на думку військових експертів, свідчить про те, що росія була не готова до українського опору", — йдеться у замітці.

Представник Пентагону зазначив, що наразі близько двох десятків російських батальйонних тактичних груп проходять переозброєння та поповнення запасів.

"Незрозуміло, якою є загальна кількість танків з того чи іншого боку, і чи не приведуть зусилля росії щодо поповнення запасів цих підрозділів зрештою до зміщення балансу танків, задіяних в Україні, на користь Москви", — додає видання.

Раніше Чехія висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої або знятої з консервації української військової техніки, зокрема танків.

Тим часом російські окупаційні війська вже втратили в Україні понад 3 тисячі одиниць бойової техніки.