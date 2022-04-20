Чехія після збройових вимог росії знайшла ще один спосіб підтримати Україну

Українські танки ремонтуватимуть у Чехії

Чехія продовжить підтримувати українську армію та висловила готовність допомогти з ремонтом пошкодженої або знятої з консервації військової техніки.

Про це поінформували в Міноборони країни, пише.

Зокрема, повідомляється, що перше замовлення на ремонт танків Т-64 буде прийнято компанією Czechoslovak Group, деталі наступних контрактів будуть розглядатися пізніше.

Зазначається, що ця компанія може прийняти на ремонт не лише танки, а й колісну техніку на кшталт БТР та БРДМ, але приєднатися до робіт з відновлення можуть й інші підприємства.

У Міноборони Чехії не вказали, скільки техніки вже було прийнято на ремонт, проте відомо, що завдання поставлене на виконання масштабних робіт, серед яких капітальний ремонт та відновлення бойових машин після тривалого зберігання.

Чехія вже розпочала постачання в Україну техніки. Поки не відомо, скільки її було передано українським захисникам, але є інформація, що країна вже передавала танки Т-72, РСЗВ "Град" та БМП.

Через це вона навіть зіткнулася з вимогою росії про припинення постачання техніки радянського виробництва, пославшись на те, що Прага нібито мала отримати дозвіл Москви перш ніж передавати зброю третім країнам. У відповідь на це влада Чехії нагадала, що такого пункту в договорах про реекспорт просто немає.