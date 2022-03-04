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Чехія готує нові поставки зброї для ЗСУ: про що йдеться

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Збройні сили України Новина оновлена 04 березня 2022, 01:37
Збройні сили України

Українські захисники незабаром отримають ще одну партію "гостинців" від Чехії

Чеські збройові компанії вирішили підтримати Україну у війні проти росії та передають на потреби ЗСУ зброї та спорядження на 730 тисяч доларів США.

Про це повідомило Міноборони Чехії у Твіттері.

"Чехія направить сотні кулеметів, автоматів, пістолетів-кулеметів, понад 100 тисяч патронів і близько тисячі тактичних рукавичок на суму 17 мільйонів чеських крон від компаній "Česká zbrojovka", "Holík International", "DSS" і "Sellier & Bellot", — сказано в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Німеччина 3 березня заявила, що передасть українським захисникам 2700 ракет для зенітних установок "Стріла", які залишилися на її складах ще з радянських часів.

Крім того, в перший день весни в Україну надійшли нові поставки зброї інших іноземних партнерів. Так, у черговому "подарунку" була зброя типу NLAW та Javelin, якими ЗСУ дуже вдало знищують техніку російських окупантів.

Варто зазначити, що згідно з останніми даними, російські війська втратили в Україні щонайменше 9000 людей, крім того, українським захисникам вдалося знищити 217 російських танків, 900 бойових броньованих машин і 90 артилерійських установок.

Теги:
#Україна #Росія #Чехія
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