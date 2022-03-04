Укр

Чехия готовит новые поставки оружия для ВСУ: о чем речь

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Вооруженные силы Украины
Вооруженные силы Украины

Украинские защитники вскоре получат еще одну партию "гостинцев" от Чехии

Чешские оружейные компании решили поддержать Украину в войне против россии и передают на нужды ВСУ оружия и снаряжения на 730 тысяч долларов США.

Об этом сообщило Минобороны Чехии в Твиттер.

"Чехия направит сотни пулеметов, автоматов, пистолетов-пулеметов, более 100 тысяч патронов и около тысячи тактических перчаток на сумму 17 миллионов чешских крон от компаний Česká zbrojovka, Holík International, DSS и Sellier & Bellot", — сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, Германия 3 марта заявила, что передаст украинским защитникам 2700 ракет для зенитных установок "Стрела", которые остались на ее складах еще с советских времен.

Кроме того в первый день весны в Украину поступили новые поставки оружия других иностранных партнеров. Так, в очередном "подарке" было оружие типа NLAW и Javelin, которыми ВСУ очень удачно уничтожают технику российских оккупантов.

Стоит отметить, что согласно последним данным, российские войска потеряли в Украине по меньшей мере 9000 человек, кроме того украинским защитникам удалось уничтожить 217 российских танков, 900 боевых бронированных машин и 90 артиллерийских установок.

Теги:
#Украина #Россия #Чехия
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