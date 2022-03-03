Германия снова предоставит Украине оружие: чего ждем от союзников
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Украина постоянно получает поддержку от западных партнеров
В Германии одобрили передачу Украине очередного вооруженного пакета помощи для лучшего противостояния российскому агрессору. В его состав войдут около трех тысяч зенитных ракет.
Такую информацию передает dpa news agency со ссылкой на источники Минобороны Германии.
Украина должна получить 2700 ракет для зенитных установок "Стрела", разработанных еще в Советском Союзе. На вооружение нынешнему германскому правительству они добрались еще от бывшей Южной Германии.
Отметим, что генинспектор Бундесвера Эберард Цорн отмечал, что Украине важно оказать военную поддержку, чтобы она продолжала сопротивление российским врагам.
"Если цели достигнет хотя бы половина зенитного оружия, это может изменить игру", — в частности отметил чиновник.
Добавим, что "Стрела" в целом является зенитно-ракетным комплексом, впервые принятым на вооружение еще в 1976 году. С его помощью можно производить визуальное наблюдение, а также уничтожать воздушные цели на небольшой высоте.
Напомним, что в первый день весны в Украину поступили новые поставки оружия других иностранных партнеров. Так, в очередном "подарке" было оружие типа NLAW и Javelin, которыми ВСУ очень удачно уничтожают технику российских оккупантов.