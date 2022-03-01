Готовим подарки захватчикам: украинские военные получили мощное оружие (фото)

Новых поставок современного оборонного оружия в Украину может быть еще больше.

В ответ на российское вторжение в Украину западные партнеры предоставили Вооруженным Силам мощное оружие. Многие единицы уже доставлены в украинские регионы для защиты от оккупантов — речь идет о десятках противотанковых ракет и зенитно-ракетных комплексах.

Как сообщило во вторник, 1 марта Оперативное командование "Север", от иностранных партнеров они получили десятки NLAW и Javelin, ожидающих своего времи.

"Готовим подарки захватчикам", — написали военные и опубликовали фото мощного вооружения.

Добавим, что украинская армия получила действительно мощное вооружение:

NLAW — шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности, стреляющая на 800 метров за 2-3 секунды. Основная задача комплекса – уничтожение бронетехники в ближнем бою.

— шведско-британская переносная противотанковая управляемая ракета малой дальности, стреляющая на 800 метров за 2-3 секунды. Основная задача комплекса – уничтожение бронетехники в ближнем бою. Javelin — переносной противотанковый ракетный комплекс американского производства, предназначенный для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещающихся на низкой высоте и скорости — вертолетов или БПЛА.

Следует отметить, что благодаря этому оружию украинские военные уничтожили уже десятки единиц техники армии РФ.

Напомним, что ранее Швеция нарушила многолетнюю традицию и приняла решение о передаче оружия Украине. Кроме того, помочь уже согласились в НАТО, в частности, блок передаст нашей стране системы ПВО. Профинансировать закупку оружия для Украины согласился и Евросоюз.

Ранее "Телеграф" писал, что турецкий беспилотник "Байрактар" успешно ликвидировал российский "Бук" в Киевской области. Никакие оккупационные системы противовоздушной обороны россиянам не помогли. К слову, таких беспилотников в Украине станет еще больше.