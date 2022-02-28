Укр

Российская ПВО бесполезна: ВСУ показали уничтожение "Байрактаром" еще одного БУКа (видео)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Уничтожение российского БУКа Новость обновлена 28 февраля 2022, 19:59
Уничтожение российского БУКа

Еще один вражеский ракетный комплекс уничтожен.

На пятый день войны с Россией оккупанты продолжают наносить ракетные удары по городам Украины.

ВСУ дает решительный отпор и продолжает уничтожать технику врага. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен еще один вражеский БУК.

"Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области", — сказано в сообщении.

Отметим, что 27 февраля Байрактар уничтожил российский БУК в Житомирской области.

Теги:
#Бук #Байрактар #ВСУ
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