Российская ПВО бесполезна: ВСУ показали уничтожение "Байрактаром" еще одного БУКа (видео)

Еще один вражеский ракетный комплекс уничтожен.

На пятый день войны с Россией оккупанты продолжают наносить ракетные удары по городам Украины.

ВСУ дает решительный отпор и продолжает уничтожать технику врага. Главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный показал, как с помощью Байрактара был уничтожен еще один вражеский БУК.

"Уничтожение с БПЛА "Bayraktar TB2" российского ЗРК "Бук" возле с. Иванков в Киевской области", — сказано в сообщении.

Отметим, что 27 февраля Байрактар уничтожил российский БУК в Житомирской области.