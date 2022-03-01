Украина срочно закупит еще больше разрушительных "Байракторов"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 1488
Украинские военные уже проходят обучение в Турции.
Украина наращивает поставки турецких беспилотников "Байрактар", которые помогают уничтожать российских оккупантов, пошедших на нас войной.
Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопросы британских СМИ.
По его словам, украинские власти уже контактируют с Турцией относительно дополнительной поставки ударных БПЛА.
Пристайко добавил, что операторов дронов в Украине более чем достаточно, и уже сейчас они в Турции проходят обучение по использованию "Байрактара".
Напомним, что благодаря этим турецким беспилотникам украинская армия уничтожила уже не одну колонну техники оккупантов. Кадры таких моментов поражают своей мощью. Попадающий в российские боевые машины снаряд "Байрактара" завершается настоящим "салютом" с брызгами огня в разные стороны.
На кадрах: украинские военные полностью разносят колонну российской техники в Чернобаевке на Херсонщине.
Напомним, что "Байрактарами" называются ударные оперативно-тактические беспилотники, которые летают на средней высоте, но способны довольно долго пробыть в воздухе. Украина в свое время получила их от Турции.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные захватили новейшее российское оружие.