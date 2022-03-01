Украина срочно закупит еще больше разрушительных "Байракторов"

Украинские военные уже проходят обучение в Турции.

Украина наращивает поставки турецких беспилотников "Байрактар", которые помогают уничтожать российских оккупантов, пошедших на нас войной.

Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, отвечая на вопросы британских СМИ.

По его словам, украинские власти уже контактируют с Турцией относительно дополнительной поставки ударных БПЛА.

Пристайко добавил, что операторов дронов в Украине более чем достаточно, и уже сейчас они в Турции проходят обучение по использованию "Байрактара".

Напомним, что благодаря этим турецким беспилотникам украинская армия уничтожила уже не одну колонну техники оккупантов. Кадры таких моментов поражают своей мощью. Попадающий в российские боевые машины снаряд "Байрактара" завершается настоящим "салютом" с брызгами огня в разные стороны.

На кадрах: украинские военные полностью разносят колонну российской техники в Чернобаевке на Херсонщине.

Напомним, что "Байрактарами" называются ударные оперативно-тактические беспилотники, которые летают на средней высоте, но способны довольно долго пробыть в воздухе. Украина в свое время получила их от Турции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные захватили новейшее российское оружие.