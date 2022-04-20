Чехия после оружейных требований россии нашла еще один способ поддержать Украину

Украинские танки будут ремонтировать в Чехии

Чехия продолжит поддерживать украинскую армию и выразила готовность помочь с ремонтом поврежденной или снятой с консервации военной техники.

Об этом проинформировали в Минобороны страны, пишет Novinky.

В частности сообщается, что первый заказ на ремонт танков Т-64 будет принят компанией Czechoslovak Group, детали последующих контрактов будут рассматриваться позже.

Отмечается, что эта компания может принять на ремонт не только танки, но и колесную технику вроде БТР и БРДМ, но подключиться к работам по восстановлению могут и другие предприятия.

В Минобороны Чехии не указали, сколько техники уже было принято на ремонт, однако известно, что задание поставлено на выполнение масштабных работ, в числе которых капитальный ремонт и восстановление боевых машин после длительного хранения.

Стоит напомнить, что Чехия уже начала поставки в Украину техники. Пока не известно сколько ее было передано украинским защитникам, но есть информация, что страна уже передавала танки Т-72, РСЗО "Град" и БМП.

Из-за этого она даже столкнулась с требованием россии о прекращении поставок техники советского производства, сославшись на то, что Прага якобы должна была получить разрешение Москвы прежде чем передавать оружие третьим странам. В ответ на это власти Чехии напомнили, что такого пункта в договорах о реэкспорте попросту нет.