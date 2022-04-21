Росіяни втратили в Україні понад 3 тисячі одиниць бойової техніки - дослідники

Співвідношення втрат у техніці оцінюється в 3,5 до 1 не на користь окупантів

Російські окупанти вже втратили в Україні понад 3 тисячі одиниць бойової техніки, з яких 525 танків.

Про це йдеться в даних порталу Oryx, який збирає дані про знищену бойову техніку під час військових конфліктів у всьому світі.

Дослідники публікують лише дані про ті випадки, де є фото- або відеопідтвердження фактів втрати бойової техніки, а тому вони наголошують, що реальні цифри можуть бути набагато вищими.

За їхніми даними, росіяни втратили в Україні 3044 одиниці бойової техніки, з якої 1615 було знищено, 48 пошкоджено, 243 кинуто та 1138 захоплено українськими військовими.

Так автори порталу знайшли підтвердження того, що ЗСУ вивели з ладу або захопили 525 російських танків, 557 БМП, 101 БТР, 98 САУ, 56 РСЗВ та іншу техніку.

Варто нагадати, що згідно з даними Міноборони України станом на 20 квітня, на території нашої країни було ліквідовано близько 20,9 тисячі російських солдатів.

Як повідомлялося раніше, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, що битва за Донбас вже розпочалася і її результати стануть вирішальними для самого існування України.

Водночас радник глави Офісу президента Олексій Арестович каже, що російських військ там може вистачити на кілька тижнів боїв.