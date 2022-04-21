Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують

Оперативно про головне 21 квітня

Україна протистоїть російським окупантам 57-ий день поспіль. Одним із основних напрямків активних бойових дій залишається заблокований Маріуполь, який росіяни намагаються взяти за будь-яку ціну. У місті все ще знаходяться тисячі мирних жителів, у зв'язку з чим військові полку "Азов" звернулися до влади із закликом про евакуацію. Після цього Михайло Подоляк та Давид Арахамія заявили, що готові їхати у місто й домовлятися. Тим часом країни НАТО заявили про готовність допомогти в евакуації людей з Маріуполя, однак все залежить від російських бойовиків, які до цього зривали всі домовленості.

У цьому матеріалі "Телеграф" інформує про найважливіші події в Україні та світі за 21 квітня. Оперативна інформація також доступна у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

Нагадаємо, що про ключові події російсько-української війни за 18 квітня можна прочитати у матеріалі: "Війна — день 54: ЗСУ звільняють Харківщину, окупанти зі злості палять ракетами".

А інформація за 19 квітня доступна тут: "Війна — день 55: росіяни перейшли у наступ на сході та півдні України та бомблять міста".

Про головні події 20 квітня можна дізнатися у новині: "Війна — день 56: росіяни штурмують південь, схід і бомбардують Маріуполь, а Захід допомагає Україні важким озброєнням".