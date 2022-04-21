Україна провела новий обмін полоненими: Верещук повідомила деталі

Серед полонених, які повернулися в Україну, є поранені

Після звільнення 60 українців, у четвер, 21 квітня, Україна провела ще один обмін і повернула додому 19 полонених. Як повідомляє "Телеграф", інформація з’явилася на сторінці віце-прем’єр-міністерки, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук у Telegram.

Як розповіла Верещук, у числі звільнених осіб 10 військових (включаючи 2 офіцерів) та 9 цивільних.

Міністерка зауважила, що вдалося обміняти українців, які отримали поранення.

"Цього разу серед звільнених є поранені, і це дуже важливо. Адже тепер вони зможуть отримати повноцінне лікування та пройти курс реабілітації", — йдеться у дописі Верещук.

Також вона подякувала президенту Зеленському за постійну особисту залученість до процесу обміну полоненими.

Додамо, що російська сторона поки що не надавала коментарів щодо обміну.

Нагадаємо, перший обмін полоненими відбувся наприкінці березня у форматі "10 на 10". Серед звільнених — 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір" (його захопили окупанти під час атаки на острів Зміїний). Другий обмін провели 1 квітня, обмінявши 86 на 86. В числі тих, хто повернувся додому, багато українок: вони розповіли про звірства, які вчиняли над полоненими росіяни.

Також "Телеграф" писав, що в ході попередніх обмінів полоненими було звільнено 30 українців, а також 12 наших військових та 14 цивільних громадян.