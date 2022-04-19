Україна провела п'ятий обмін полоненими з росією: скільки бійців повернулося

З полону також вдалося визволити 16 цивільних осіб

У вівторок, 19 квітня, між Україною та росією відбувся п'ятий обмін полоненими, в результаті якого вдалося повернути 60 військовослужбовців, серед яких 10 офіцерів.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, крім 60 військовослужбовців з полону також визволили 16 цивільних українців. Загальна кількість звільнених громадян України під час п'ятого обміну склала 76 людей.

Нагадаємо, що попередній обмін полоненими відбувся 14 квітня — тоді з полону вдалося звільнити 30 українців, серед яких було 8 цивільних. Третій обмін був 9 квітня. Тоді з полону звільнили 12 військових та 14 цивільних українців.

Цьому передували ще два обміни полонених. Перший відбувся 24 березня у форматі "10 на 10". Також в Україну було повернуто 19 українських цивільних моряків із рятувального судна "Сапфір", захоплених окупантами при спробі забрати наших військових з острова Зміїний. Другий обмін відбувся 1 квітня у форматі 86 на 86. Українки, які були в полоні, пізніше розповіли про звірства росіян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами начальника ГУР Кирила Буданова, українські військові в полоні у російських загарбників не отримують необхідної медичної допомоги.