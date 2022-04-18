Як українці поводяться з полоненими: Буданов зазначив, на що потрібно дивитися

Керівник Головного управління розвідки МОУ вказав на різницю між Україною та рф

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що українські військові в полоні у російських загарбників не отримують необхідної медичної допомоги.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю видання Spiegel, відповідаючи на запитання журналіста про те, що росіяни звинувачують українську сторону у жорстокому поводженні з полоненими.

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"Подивіться на обмін полоненими з боку. Моє суб’єктивне враження: ув’язнені, передані Україною, перебувають у хорошому фізичному стані. Ті, які ми отримуємо, ні. Вони не отримують необхідної медичної допомоги. Нещодавно ми визволили з полону двох українських льотчиків, і нам довелося перевозити їх на машині швидкої допомоги", — розповів Буданов.

Нагадаємо, що росія звинувачує українську сторону в тому, що українці нібито жорстоко поводяться або навіть убивають російських військовополонених. Пропагандисти розповсюджують відео, на яких росіян в Україні "катують". Радник голови офісу президента України Олексій Арестович пізніше висловився з приводу таких роликів. Він заявив, що буде проведено розслідування.

"Буде проведено розслідування та доведено до кожної людини з особового складу сил оборони, що це абсолютно неприйнятна поведінка, це має ознаки воєнного злочину. Які б почуття не кипіли, ми на такі речі не йдемо", — сказав він у розмові з журналістом Марком Фейгіним. Арестович також зазначив, що відео можуть виявитися фейком, оскільки підробки такого роду вже зустрічалися.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Ірина Верещук розповіла, що керівництво російської федерації продовжує брехати як щодо кількості загиблих, так і з приводу числа полонених солдатів збройних сил росії, які перебувають у полоні українських бійців. Крім того, росія надає неправдиві відомості про громадян України, які вони змогли взяти в полон на українських територіях.