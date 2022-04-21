Зеленський пояснив, чи слід чекати на його переговори з путіним

Звірства армії рф не сприяють переговорному процесу

Президент України Володимир Зеленський розповів, що впливає на його бажання зустрічатися із російським кривавим лідером володимиром путіним. Тут і ставлення самої росії до пропозицій України, і, звичайно ж, жорстокість російських солдатів у Бучі, Ірпені та багатьох інших містах нашої країни.

Про це політик розповів під час інтерв’ю із журналістом французького телеканалу BFM TV, передає "Телеграф".

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На запитання, чи варто продовжувати спроби розмовляти з російським політичним керівництвом, Зеленський чесно зізнається — відповісти складно. На це впливають і звірства російських солдатів, і відсутність будь-яких результатів від раундів переговорів, що вже відбулися.

"У Нормандії на зустрічі у 2019 році, там був результат. Може, не стовідсотковий, але... Ми домовилися та обміняли людей, встановили режим тиші, який працював, там навіть було розміновано кілька населених пунктів. А зараз нічого", — каже президент.

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При цьому українська делегація щоденно продовжує дипломатичну роботу із росіянами. Проте, за словами Зеленського, що далі затягується війна, то менше бажання говорити з’являється.

"Ми все ще офіційно говоримо за те, щоб відбулася зустріч на рівні лідерів України та Росії, — запевнив Володимир Зеленський. — Але з кожним днем, з кожною такою "Бучим", "Маріуполем", "Волновахою", бажання і віра в те, що результат від переговорів буде, все втрачається, втрачається і втрачається".

Слід зазначити, що український генерал Микола Маломуж упевнений, що росіяни чекають на зручний момент у переговорах, щоб нав’язати Україні власне бачення закінчення війни. Насамперед Кремль може наполягати на визнанні Криму російським, а Донбасу — "республіками", що є неприйнятним для України.