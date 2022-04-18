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Момент втрачено: переговорник пояснив, чому російські еліти не зупинять путіна

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Під контролем путіна російські еліти та спецслужби Новина оновлена 18 квітня 2022, 16:07
Під контролем путіна російські еліти та спецслужби

Гармаш вважає, що розраховувати на рішучість оточення путіна у питанні ядерного удару не можна

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш вважає, що російські еліти або співробітники тієї ж ФСБ не зможуть зупинити російського президента путіна, якщо той зважиться на використання тактичної ядерної зброї у війні проти України. Про це Гармаш заявив у коментарі "Телеграфу".

За його словами, вже не варто розраховувати на російські еліти чи спецслужби, які б могли зупинити путіна.

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Гармаш вважає, що саме вони зробили путіна таким, яким він став.

"Вони його вже не контролюють. Це він контролює їх. Момент втрачено", — заявив переговорник.

Нагадаємо, на початку 2022 року "ядерна п’ятірка" — США, Великобританія, Франція, рф і Китай — виступили із спільною заявою про неприпустимість ядерної війни. Однак після того, як росія розв’язала повномасштабну війну на території України, у путіна не раз натякали на натискання тієї самої "кнопки". Експрезидент дмитро медведєв навіть назвав чотири приводи, через які росія може вдатися до ядерної атаки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у МВС України вважають ризик ядерного удару по нашій країні малоймовірним. Однак зазначається, що росія може піти на застосування ядерної зброї у крайньому випадку. Тоді як у ЦРУ США закликають уважно стежити за поведінкою путіна в ядерній сфері.рф терпить у війні проти України невдачі, тож не можна виключати ядерної загрози.

Теги:
#Ядерну зброю #Сергій Гармаш
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