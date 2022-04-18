Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, один із учасників політичної підгрупи переговорників у Мінську Сергій Гармаш спеціально для "Телеграфу" оцінив шанси, чи завдасть рф ядерного удару по Україні

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що всі країни світу мають підготуватися до того, що російський президент путін може використати тактичну ядерну зброю у війні проти нашої країни.

Але для цього йому потрібно відкрито оголосити війну Україні, щоб, згідно з російською військовою доктриною, отримати юридичне підґрунтя для завдання ядерних ударів по об’єктах на території противника.

А росія відкрито оголосити Україні війну не готова.

Тому що путін вже зрозумів, що він не зможе завоювати Україну. Поразка під Києвом це продемонструвала. Його завдання зараз – закріпити за собою Донбас та Південь України. Зробити вигляд, що він і не збирався завойовувати Україну, а хотів лише допомогти "республікам Донбасу" та "російськомовним Півдня України" – гіпотетичній "ХНР".

Крім того, оголошення нам війни дозволить і нам оголосити стан війни (на даний момент ми відбиваємо агресію росії, але не воюємо з нею в правовому плані), що легітимізує наші удари по території рф і створить правові підстави на бойові дії на її території. Навряд чи путін зацікавлений у цьому.

Крім того, такий крок означатиме визнання росією себе агресором, що дасть Україні додаткові міжнародно-правові можливості. Тому путін, як завжди, діятиме підленько, прикриваючись добрими намірами та декларуючи хибні цілі.

Втім, важко передбачати поведінку шизофреніка. Він живе у своїй, окремій реальності. Наприклад, канцлер Австрії після розмови з ним сказав, що глава Кремля вважає, що він перемагає у війні.

Але якщо міркувати логічно, то путіну невигідний ядерний удар. Особливо у разі розгрому його армії на Донеччині. Якщо ми їх розіб’ємо, то військовий ресурс рф буде сильно виснажений. Для його відновлення потрібні гроші, тобто економіка. Із цим і так проблема через санкції, а після ядерного удару він остаточно стане ізгоєм, як і вся росія.

Знову ж таки, такий удар може бути тактичним – інструментом шантажу та примусу до капітуляції нашого політичного керівництва. Але він не вб’є всю Україну, і не факт, що змусить Зеленського капітулювати, швидше навпаки. Тобто, він не гарантує реалізації поставленої мети, а шкода від нього може бути більшою за користь. Тож я не вірю. Але ще раз – це логіка та прагматизм, а шизофренія ними не керується. І ми не знаємо, наскільки глибоко свідомість путіна вражена цією хворобою.

А на російські еліти чи спецслужби, які могли б зупинити путіна, я не розраховував би. Вони зробили путіна таким, яким він став. Вони його вже не контролюють. Це він контролює їх. Момент втрачено.