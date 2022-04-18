Момент упущен: переговорщик объяснил, почему российские элиты не остановят путина

Гармаш считает, что рассчитывать на решительность окружения путина в вопросе ядерного удара нельзя

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш считает, что российские элиты или сотрудники той же ФСБ не смогут остановить российского президента путина, если тот решится на использование тактического ядерного оружия в войне против Украины. Об этом Гармаш заявил в комментарии "Телеграфу".

По его словам, уже не стоит рассчитывать на российские элиты или спецслужбы, которые могли бы остановить путина.

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Гармаш считает, что именно они сделали путина таким, каким он стал.

"Они его уже не контролируют. Это он контролирует их. Момент упущен", — заявил переговорщик.

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Напомним, в начале 2022 года "ядерная пятерка" — США, Великобритания, Франция, рф и Китай – выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Однако после того, как россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, у путина не раз намекали на нажатия той самой "кнопки". Экс-президент дмитрий медведев даже назвал четыре повода, из-за которых россия может прибегнуть к ядерной атаке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МВД Украины считают риск ядерного удара по нашей стране маловероятным. Однако отмечается, что россия может пойти на применение ядерного оружия в самом крайнем случае. Тогда как в ЦРУ США призывают внимательно следить за поведение путина в ядерной сфере. рф терпит в войне против Украины неудачи и нельзя исключать ядерной угрозы.