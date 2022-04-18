Укр

Момент упущен: переговорщик объяснил, почему российские элиты не остановят путина

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
7292
Под контролем путина российские элиты и спецслужбы Новость обновлена 18 апреля 2022, 16:07
Под контролем путина российские элиты и спецслужбы

Гармаш считает, что рассчитывать на решительность окружения путина в вопросе ядерного удара нельзя

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш считает, что российские элиты или сотрудники той же ФСБ не смогут остановить российского президента путина, если тот решится на использование тактического ядерного оружия в войне против Украины. Об этом Гармаш заявил в комментарии "Телеграфу".

По его словам, уже не стоит рассчитывать на российские элиты или спецслужбы, которые могли бы остановить путина.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

Гармаш считает, что именно они сделали путина таким, каким он стал.

"Они его уже не контролируют. Это он контролирует их. Момент упущен", — заявил переговорщик.

Напомним, в начале 2022 года "ядерная пятерка" — США, Великобритания, Франция, рф и Китай – выступили с совместным заявлением о недопустимости ядерной войны. Однако после того, как россия развязала полномасштабную войну на территории Украины, у путина не раз намекали на нажатия той самой "кнопки". Экс-президент дмитрий медведев даже назвал четыре повода, из-за которых россия может прибегнуть к ядерной атаке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МВД Украины считают риск ядерного удара по нашей стране маловероятным. Однако отмечается, что россия может пойти на применение ядерного оружия в самом крайнем случае. Тогда как в ЦРУ США призывают внимательно следить за поведение путина в ядерной сфере. рф терпит в войне против Украины неудачи и нельзя исключать ядерной угрозы.

Теги:
#Ядерное оружие #Сергей Гармаш
Обстрелянный Изюм в Харьковской области
Харьков
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов: что известно
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Обстрелянный Изюм в Харьковской области
Украинские бойцы освободили еще несколько населенных пунктов: что известно
Дата публикации
Категория
Оккупанты в Буче не жалели ни детей, ни взрослых
путин наградил подразделение рф, больше всех зверствовавшее в Буче
Дата публикации
Категория
Спикер МИД Украины Олег Николенко
Сербия выступила с громкими обвинениями Украины: в МИД ответили
Дата публикации
Категория
Виктор Медведчук
Медведчук предложил Путину обменять его на защитников Мариуполя - видеообращение
Дата публикации
Категория
ВСУ продолжают отражать атаки российских захватчиков
Война — день 54: ВСУ освобождают Харьковщину, оккупанты со злости палят ракетами