Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, один из участников политической подгруппы переговорщиков в Минске Сергей Гармаш специально для "Телеграфа" оценил шансы, нанесет ли россия ядерный удар по Украине

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны мира должны подготовиться к тому, что российский президент путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против нашей страны.

Но для этого ему нужно открыто объявить войну Украине, чтобы, согласно российской военной доктрине, получить юридическую подоплеку для нанесения ядерных ударов по объектам на территории противника.

А россия открыто объявить Украине войну не готова.

Потому что путин уже понял, что он не сможет завоевать Украину. Поражение под Киевом это продемонстрировало. Его задача сейчас – закрепить за собой Донбасс и Юг Украины. Сделать вид, что он и не собирался завоевывать Украину, а хотел лишь помочь "республикам Донбасса" и "русскоязычным Юга Украины" – гипотетической "ХНР".

Кроме того, объявление нам войны позволит и нам объявить состояние войны (на данный момент мы отражаем агрессию россии, но не воюем с ней в правовом плане), что легитимизирует наши удары по территории рф и создаст правовые основания на боевые действия на ее территории. Вряд ли путин заинтересован в этом.

Кроме того, такой шаг будет означать признание россией себя агрессором, что даст Украине дополнительные международно-правовые возможности. Поэтому путин, как всегда, будет действовать подленько, прикрываясь благими намерениями и декларируя ложные цели.

Впрочем, трудно предсказывать поведение шизофреника. Он живет в своей, отдельной реальности. Например, канцлер Австрии, после разговора с ним, сказал, что глава Кремля считает, что он побеждает в войне…

Но если рассуждать логически, то путину невыгоден ядерный удар. Особенно в случае разгрома его армии на Донбассе. Если мы их разобьем, то военный ресурс рф будет сильно истощен. Для его восстановления нужны деньги, то есть, экономика. С этим и так проблема из-за санкций, а после ядерного удара он окончательно станет изгоем, как и вся россия.

Опять же, такой удар может быть тактическим, – инструментом шантажа и принуждения к капитуляции нашего политического руководства. Но он не убьет всю Украину, и не факт, что заставит Зеленского капитулировать, скорее наоборот. То есть, он не гарантирует реализации поставленной цели, а вред от него может быть больше чем польза. Поэтому я не верю. Но еще раз – это логика и прагматизм, а шизофрения ими не руководствуется. И мы не знаем, насколько глубоко сознание путина поражено этой болезнью.

А на российские элиты или спецслужбы, которые могли бы остановить путина, я бы не рассчитывал. Они сделали путина таким, каким он стал. Они его уже не контролируют. Это он контролирует их. Момент упущен.