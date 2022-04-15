путин и ядерное оружие: Зеленский сделал предупреждение

Президент Украины призывает весь мир подготовиться.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все страны мира должны подготовиться к тому, что российский президент и кровавый диктатор Владимир Путин может использовать тактическое ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом говорилось в интервью главы государства американскому телеканалу CNN.

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По словам президента, Путин может использовать либо ядерное, либо химическое оружие в войне против Украины, ведь жизнь народа для него ничего не значит.

"Не только я, весь мир, все страны должны волноваться, потому что это может быть ложная информация, а может быть и правда", — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что Россия вполне могла изготовить химическое оружие, но теперь весь мир должен думать и готовиться к тому, что российские власти его используют. И этот вопрос не касается только Украины.

Напомним, что американская разведка призвала не считать "легкомысленными" заявления кровавого диктатора Владимира Путина о вероятности применения ядерного оружия. По мнению главы ЦРУ Билла Бернса, неудачи российской армии в Украине могут "побуждать" тирана нажать заветную кнопку.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о ядерном оружии снова громко заговорили после потопления российского крейсера "Москва". Как оказалось, на корабле могли находиться минимум две ракеты с ядерными боеголовками, но об их дальнейшей судьбе ничего не известно.