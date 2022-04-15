"путин в отчаянии": глава ЦРУ сказал, может ли россия применить ядерное оружие
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Круг прямых союзников российского президента и внутри, и вне страны сузился
В Америке призывают не считать "легкомысленными" заявления кровавого диктатора владимира путина насчет вероятности применения ядерного оружия. По мнению главы ЦРУ Билла Бернса, неудачи российской армии в Украине, которой дают жесткий отпор уже 51-й день подряд, могут "сподвигнуть" тирана нажать заветную кнопку.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на выступления Бернса на территории Технологического института Джорджии.
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Глава ЦРУ подчеркивает: в ведомстве пристально наблюдают за возможной активностью россии в ядерной сфере. И хотя пока любые признаки принятия решения о начале ядерной войны отсутствуют, полностью отметать реальность подобного сценария не стоит.
"Учитывая потенциальное отчаяние президента Путина и российского руководства, учитывая неудачи, с которыми они до сих пор сталкивались в военной сфере, никто из нас не может легкомысленно относиться к угрозе, которую представляет потенциальное применение тактического ядерного оружия или ядерного оружия малой мощности", — подчеркнул Билл Бернс.
Чиновник также подчеркнул, что способ жизни российского президента владимира путина все больше напоминает привычки отшельника, что тоже может быть шагом к применению "ядерки". Тем более, что ближайший круг политика постоянно ему потакает и не ставит его суждения под сомнение.
Добавим, что про ядерное оружие снова громко заговорили после потопления российского крейсера "Москва". Как оказалось, на корабле могло быть минимум две ракеты с ядерными боеголовками, но об их дальнейшей судьбе ничего неизвестно.
В сети уже предположили, что именно в связи с этим в рф накануне наблюдалась странная активность в небе — множество правительственных бортов вылетали из российской столицы в неизвестном направлении. Впрочем, один из них прибыл в оккупированный Севастополь.
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