В КНДР могут нанести "опережающий удар" по Южной Корее.

Младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына и замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что КНДР не намерена применять ядерное оружие против Южной Кореи, пока Сеул не будет их "провоцировать". В противном случае сценарий буде совершенно другой.

Об этом сообщает издание ИА Yonhap.

Свежие факты и аналитика — достоверно о войне с россией

"Мы не выпустим в Южную Корею ни одной пули или снаряда. Это потому, что мы не считаем это ровней нашим вооруженным силам", — сказала Ким Ё Чжон, отметив, что если Южная Корея не будет предпринимать никаких военных действий против КНДР, то она и не будет рассматриваться в качестве цели нападения.

В противном случае Север мобилизует свои боевые ядерные силы, чтобы "проявить инициативу в начале войны" и предотвратить затяжные боевые действия, добавила сестра Ким Чен Ына.

Напомним, что "похвастаться" и "поугрожать" ядерным оружием любит и президент рф — диктатор путин. Однако чтобы применить такое оружие, путину нужна "причина". Один из прихвостней главы рф, замсекретаря Совбеза рф Дмитрий Медведев, ранее назвал несколько условий при которых россия может применить смертоносное оружие.

Отметим, что эксперты не отрицают вероятности того, что кровавый диктатор владимир путин рискнет нажать на "красную кнопку". Однако существует вероятность, что заряд будет рассчитан не на Украину, а на любое из государств НАТО. Наиболее подходящим объектом для подобной атаки эксперты считают Польшу.