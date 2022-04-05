У КНДР слідом за росією відновили ядерні погрози

У КНДР можуть завдати "випереджального удару" по Південній Кореї.

Молодша сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина та заступник директора департаменту ЦК Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон заявила, що КНДР не має наміру застосовувати ядерну зброю проти Південної Кореї, поки Сеул не буде їх "провокувати". Інакше сценарій буде зовсім інший.

Про це повідомляє видання ІА Yonhap.

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"Ми не випустимо по Південній Кореї жодної кулі чи снаряда. Це тому, що ми не вважаємо це рівним нашим збройним силам", — сказала Кім Йо Чжон, зазначивши, що якщо Південна Корея не вживатиме жодних військових дій проти КНДР, то вона і не буде розглядатися як ціль нападу.

Інакше Північ мобілізує свої бойові ядерні сили, щоб "проявити ініціативу на початку війни" і запобігти затяжним бойовим діям, додала сестра Кім Чен Ина.

Нагадаємо, що "похвалитися" і "погрожувати" ядерною зброєю любить і президент рф — диктатор путін. Однак, щоб застосувати таку зброю, путіну потрібна "причина". Один із посіпак глави росії, заступник секретаря Радбезу рф Дмитро Медведєв, раніше назвав кілька умов за яких росія може застосувати смертоносну зброю.

Зазначимо, що експерти не заперечують ймовірності того, що кривавий диктатор володимир путін ризикне натиснути на "червону кнопку". Однак існує ймовірність, що заряд буде розрахований не на Україну, а на будь-яку державу НАТО. Найбільш підхожим об’єктом для подібної атаки експерти вважають Польщу.