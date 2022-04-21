Рус

У партії Жириновського хочуть насильно викачувати кров із українських військових

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
650
Депутат ЛДПР озвучив цинічну пропозицію
Депутат ЛДПР озвучив цинічну пропозицію

Депутат ЛДПР захотів, щоб українські військові віддавали свою кров російським окупантам

У російській партії ЛДПР, яку раніше очолював Володимир Жириновський, запропонували насильно викачувати кров із полонених українських військових.

Такою заявою відзначився депутат партії Сергій Леонов, відео з яким публікують телеграм-канали.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

"У світлі сьогоднішнього Дня донора та подій на Україні ми не можемо не запропонувати стати українським військовополоненим, які зараз перебувають у полоні в росії, в обов’язковому порядку – звичайно, якщо це дозволяє їм здоров’я – стати донорами крові для наших Збройних сил, для госпіталів та лікарень, у яких зараз проходять лікування наші військовослужбовці. А також для мирних жителів, які постраждали у зв’язку з обстрілами армії України міст і сіл", — видав російський депутат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупантам наказали вбивати полонених українських військових. Про це свідчить аудіозапис перехоплення розмови росіян. Розвідники ГУР Міноброни змогли отримати аудіоперехоплення розмови двох окупантів, де обговорюється наказ "відпустити назавжди" українських військових і так, "щоб рідні більше ніколи не знайшли".

Теги:
#Росія #Війна #Донор
Військові злочини рф в Україні
Світ
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Військові злочини рф в Україні
Дві країни першими у світі визнали дії росії в Україні геноцидом
Дата публікації
Категорія
Зеленський досі не відкидає ідею зустрічі на рівні лідерів держав
Зеленський пояснив, чи слід чекати на його переговори з путіним
Дата публікації
Категорія
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
"Ми повинні зберегти дітей!" Могилевська підтримала волонтерський проєкт допомоги "Охматдиту" (відео)
Дата публікації
Категорія
Путін намагається грати в захисника своєї армії
путін скасував штурм "Азовсталі" у Маріуполі та назвав причину
Дата публікації
Категорія
Битва за Донбас триває
Війна - день 57: світ говорить про евакуацію з Маріуполя, поки окупанти його нещадно знищують