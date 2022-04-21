У партії Жириновського хочуть насильно викачувати кров із українських військових

Депутат ЛДПР захотів, щоб українські військові віддавали свою кров російським окупантам

У російській партії ЛДПР, яку раніше очолював Володимир Жириновський, запропонували насильно викачувати кров із полонених українських військових.

Такою заявою відзначився депутат партії Сергій Леонов, відео з яким публікують телеграм-канали.

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"У світлі сьогоднішнього Дня донора та подій на Україні ми не можемо не запропонувати стати українським військовополоненим, які зараз перебувають у полоні в росії, в обов’язковому порядку – звичайно, якщо це дозволяє їм здоров’я – стати донорами крові для наших Збройних сил, для госпіталів та лікарень, у яких зараз проходять лікування наші військовослужбовці. А також для мирних жителів, які постраждали у зв’язку з обстрілами армії України міст і сіл", — видав російський депутат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупантам наказали вбивати полонених українських військових. Про це свідчить аудіозапис перехоплення розмови росіян. Розвідники ГУР Міноброни змогли отримати аудіоперехоплення розмови двох окупантів, де обговорюється наказ "відпустити назавжди" українських військових і так, "щоб рідні більше ніколи не знайшли".