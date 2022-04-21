Окупантам наказали вбивати полонених українських військових: запис розмови росіян потрапив у мережу

Розвідка отримала черговий доказ воєнних злочинів росіян

Російські окупаційні війська отримали наказ вбити всіх полонених українських захисників у Попасній.

Аудіозапис перехоплення був оприлюднений пресслужбою Генштабу ЗСУ у Фейсбуку.

Наголошується, що розвідники ГУР Міноборони змогли отримати аудіоперехоплення розмови двох окупантів, у якій обговорюється наказ "відпустити назавжди" українських військових та так, "щоб рідні більше ніколи не знайшли".

"Це відвертий військовий злочин, порушення міжнародного законодавства та ще один яскравий приклад, що армія росії — це вбивці, ґвалтівники та мародери і ніяк не військові", — йдеться у повідомленні Генштабу.

Там також нагадали, що військові злочини не мають терміну давності, а всі причетні до них будуть рано чи пізно притягнуті до відповідальності.

Як повідомлялося раніше, речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник розповів, що битва за Донбас вже розпочалася і її результати стануть вирішальними для самого існування України.

Водночас радник глави Офісу президента Олексій Арестович каже, що російських військ там може вистачити на кілька тижнів боїв.