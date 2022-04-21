Укр

Оккупантам отдали приказ убивать пленных украинских военных: запись разговора россиян попала в сеть

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Уничтоженная российская техника Новость обновлена 21 апреля 2022, 01:54
Уничтоженная российская техника

Разведка получила очередное доказательство военных преступлений россиян

Российские оккупационные войска получили приказ убить всех пленных украинских защитников в Попасной.

Аудиозапись перехвата была обнародована пресс-службой Генштаба ВСУ в Фейсбук.

Отмечается, что разведчики ГУР Миноброны смогли получить аудиоперехват разговора двух оккупантов, в котором обсуждается приказ "отпустить навсегда" украинских военных да так, "чтобы родные больше никогда не нашли".

"Это откровенное военное преступление, нарушение международного законодательства и еще один яркий пример, что армия россии — это убийцы, насильники и мародеры и никак не военные", — говорится в сообщении Генштаба.

Там также напомнили, что военные преступления не имеют срока давности, а все к ним причастные будут рано или поздно притянуты к ответственности.

Как сообщалось ранее, спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, что битва за Донбасс уже началась и ее результаты станут решающими для самого существования Украины.

Вместе с тем советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорит, что российских войск там может хватить на пару недель боев.

Теги:
#Украина #Россия #Донбасс #Попасная
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