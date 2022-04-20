Решающая битва за Донбасс уже началась: в Украине объяснили тактику оккупанта

Оккупанты попытаются устроить украинским защитникам "котлы"

Российские военнослужащие на днях начали полномасштабное сражение за Донбасс, надеясь захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей. Изменения в ситуации на фронте зависят от того, как сильно ВСУ смогут поломать захватчикам все планы насчет взятия их в "кольцо" и не только.

Подробнее о планах оккупантов на битву рассказал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет "РБК-Украина".

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По словам чиновника, последние несколько дней, а в особенности нынешняя неделя (с 18 апреля — ред.) являются весьма сложными для военных на восточной линии фронта. Увеличение артиллерийских и авиаобстрелов свидетельствует о попытке россиян совершить контрнаступление, чтобы захватить Донбасс.

Впрочем, Мотузяник подчеркивает, что много украинских городов и сел стали настоящими "крепостями", которые помогают ВСУ и мешают врагу продвигаться дальше в том темпе, который ему мог бы быть удобен.

Основная тактика российских военнослужащих, говорит полковник, состоит в попытках окружить отдельные подразделения украинских бойцов и устроить им "котел". Если россиянам удастся сковать наши силы, то за этим последует исключительно разгром.

"Они любят отчитываться о создании так называемых "котлов". Наша задача — этого не допустить", — говорит Александр Мотузяник.

При этом одной из важнейших точек на нынешнем фронте чиновник называет Мариуполь, который принял на себя едва ли не всю мощь вражеского удара. Россияне настолько зациклились на попытках подчинить себе этот город, что не могут отвести оттуда войска до полного захвата.

"Собственно, благодаря в том числе и обороне Мариуполя нам удалось достичь существенных результатов на большинстве оперативных направлений, где Россия наступала", — признался спикер Минобороны.

Более того — ВСУ даже частично удалось контратаковать, в результате чего часть населенных пунктов была зачищена от российских военных. И на многих мы даже проводили контрнаступательные действия, благодаря чему ряд населенных пунктов был освобожден от российских оккупантов. Среди них, к слову, и многострадальная Марьинка.

Сражение за Донбасс Мотузяник считает очень важным, говоря, что, вероятней всего, это станет решающей битвой за само существование Украины.

Напомним, что несмотря на активность российских сил на востоке Украины, путинская армия весьма деморализована. По заверениям главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, есть три отдельных фактора, которые постоянно мешают россиянам совершать полноценные атаки.