россия давит по "горячим" точкам фронта, Мариуполь хотят сломать: свежие карты боев

Украинцы достойно держат удар по всем точкам соприкосновения на фронте

По состоянию на утро 20 апреля, 56-го дня полномасштабного вторжения россии в Украину, одним из основных направлений активных боевых действий остается оккупированный Мариуполь. Несмотря на то, что накануне город подвергся циничным и масштабным бомбардировкам, украинцы продолжают оказывать сопротивление, оттягивая на себя внимание армии рф от многих других важных точек фронта.

К таким выводам пришли специалисты The Institute for the Study of War, публикуя актуальные карты военных столкновений в Украине.

По заявлению многих чиновников — и украинских, и российских, на Донбассе уже началась новая фаза противостояния этой полномасштабной войны. Враг пытается "пробивать" себе коридоры между сосредоточием украинских войск, однако желаемого результата добиться получается далеко не всегда.

Одной из приоритетных целей россии продолжает быть полуразрушенный Мариуполь. Это в открытую сообщают боевики "ДНР". Как известно, за сутки 19 апреля по городу, в том числе по больнице в районе комбината "Азовсталь" было нанесено несколько крупных ударов — на здания скидывали авиабомбы. При этом украинские военнослужащие по-прежнему пытаются оказывать сопротивление, которое вообще возможно в подобных условиях.

Отмечается, что росСМИ продолжают "кормить" население фейковыми фото насчет захвата части помещений "Азовстали". На деле же россияне требуют от "Азова" и остатков других подразделений сдаться в плен, чего наши ребята, конечно же, делать не собираются. В ближайшее время ситуация в Мариуполе, вероятно, лишь усугубится.

На Донбассе активно ведется наступление со стороны противника. В особенности от таких действий страдают жители Попасной, Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. При этом накануне украинской армии удалось провести отличную контратаку, что по одному из направлений позволило отбросить россиян на несколько километров и освободить пару сел.

По Харьковскому направлению также сохраняется значительное направление. Главная цель оккупантов — продвинуться на юго-восток, чтобы заполучить возможность поддержать свои подразделения на Луганщине. Частично под оккупацией находится несколько населенных пунктов на северо-западном направлении от Харькова. Продолжаются обстрелы Изюма и ближайшей территории.

Южная часть фронта также активизируется все больше и больше, в особенности на Херсонщине. Предполагается, что основная цель противника — защита самого Херсона от вероятных контратак украинской армии. Также россияне активно перемещаются на территории Запорожской области, концентрируя свои силы рядом с Пологами — чтобы отрезать ВСУ возможность массивно наступать.

