"Россияне согнали почти все, что способно воевать": Зеленский рассказал, чего Украине не хватает для победы

Украине необходимо больше оружия для полной деоккупации своей территории

Оккупанты задействовали для войны с Украиной практически всю свою боеспособную армию, сейчас она либо уже введена на территорию нашей страны, либо находится в пограничных областях.

Об этом в своем традиционном видеообращении рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас на территории нашего государства и в приграничных районах россии сосредоточена практически вся боеспособная часть армии оккупантов, они согнали против Украины почти всех и почти все, что способно с нами воевать", — сказал он.

По его словам, украинские военнослужащие превосходят оккупационные силы в тактике и мудрости, а если бы у нашей страны было оружие, которое ей необходимо, то она бы уже завершила эту войну.

"Мы бы уже вернули мир и освободили нашу территорию", — добавил Зеленский.

Также он отметил стойкость ВСУ и украинского народа, что, по словам президента, является наглядной демонстрацией того, что в глобальных рейтингах украинская армия должна находиться выше российской.

Как сообщалось ранее, в США подтвердили, что Украина получила первые истребители от стран Запада.

Вместе с тем лидеры Великобритании, США и Канады заявили, что вскоре наша страна получит от них еще больше тяжелой артиллерии.

Кроме того, о поставках бронетехники сообщили Нидерланды, а Румыния одобрила передачу оружия из резервов Минобороны.