ВСУ возобновили контроль над городом на Донбассе

На других фронтах врагам тоже не удалось прорваться.

Украинской армии на 55-й день войны в результате контрнаступления удалось отразить российских оккупантов в районе города Марьинка, после чего ВСУ возобновили контроль над этим населенным пунктом.

Об этом во вторник, 19 апреля, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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"На Донецком направлении, в районе города Марьинка, в результате контрнаступления наших войск враг понес потери и отступил. Подразделения Сил обороны возобновили контроль над этим населенным пунктом", — говорится в сообщении.

При этом оккупанты частично заблокировали город Харьков и пытаются бить по украинским подразделениям и объектам критической инфраструктуры.

Также была зафиксирована попытка штурма на Изюмском направлении, южнее самого города, однако успеха это наступление не имело и оккупанты были вынуждены отступить на ранее занятые позиции.

Кроме того, продолжаются бои на Южнобужском направлении – в Александровке – где вражеская армия пытается выйти на административную границу Херсонской области. Сделать это врагам не удается.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил объявить с 21 апреля четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в ООН назвали число жертв среди мирных жителей Украины, погибших после полномасштабного вторжения россии.