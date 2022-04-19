Генсек ООН предлагает перемирие в Украине: с какой даты

В ООН призывают стороны на время прекратить бои.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил объявить с 21 апреля четырехдневное гуманитарное прекращение огня в Украине.

Соответствующее сообщение генсека ООН доступно на официальном сайте организации.

Гутерриш призвал россию и Украину остановить бои на время "пасхального перемирия". Генсек ООН предлагает ввести четырехдневный гуманитарный перерыв на Страстную неделю, начиная с Великого четверга и заканчивая пасхальным воскресеньем, 24 апреля, чтобы можно было открыть ряд гуманитарных коридоров. В ООН хотят направить гуманитарные конвои в Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

Во время "перерыва в боевых действиях" в ООН хотят, чтобы был создан безопасный проход для всех гражданских лиц, желающих покинуть районы текущего и планируемого конфликта, по согласованию с Международным комитетом Красного Креста. Кроме того, в Организации подчеркнули, что пауза позволит безопасно доставить жизненно важную гуманитарную помощь людям в наиболее пострадавшие районы, такие как Мариуполь, Херсон, Донецк и Луганск.

"Вместо того, чтобы праздновать новую жизнь, эта Пасха совпадает с российским наступлением на востоке Украины. Интенсивная концентрация сил и огневой мощи неизбежно делает эту битву более жестокой, кровопролитной и разрушительной", — заявил Гутерриш.

Ранее сообщалось, что в ООН назвали число жертв среди мирных жителей Украины, погибших после полномасштабного вторжения россии.

Напомним, против исключения рф из Совета ООН по правам человека проголосовали 24 страны.