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Наступление врага на Донбассе: глава Донецкой области объяснил, что сдерживает россиян

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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По мнению Кириленко, многие вражеские солдаты деморализованы этой войной Новость обновлена 15 апреля 2022, 09:20
По мнению Кириленко, многие вражеские солдаты деморализованы этой войной

Армия противника все еще продолжает скапливать силы для окончательного удара по Донбассу

Серьезнейшие бои за Донбасс начнутся в течении ближайших недель, о чем свидетельствует перегруппировка подразделений вражеских войск и постоянное перебрасывание новых скоплений техники к восточным границам Украины. По словам руководителя Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, россияне могут попробовать ударить всеми своими силами одновременно, однако пока есть несколько факторов, которые их останавливают.

Об этом чиновник заявил в интервью "РБК-Украина", передает "Телеграф".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Кириленко подчеркивает, что пока все западные прогнозы насчет подготовки российской армии к бою за Донбасс и реальные наблюдения за происходящем весьма совпадают. Многие группировки вражеских войск "ползут" по границам Донетчины, двигаясь сразу в двух направлениях. Первое — со стороны Мариуполя, второе — с севера, от Изюма, где враги пытаются безуспешно пробить "коридор" к Славянску.

"Они собирают силы. Мы видим, что они перегруппированы и готовы к одновременным массированным атакам с применением всех своих подразделений, которые завязаны на этом направлении. Их там много", — подчеркивает Кириленко.

Факторы, которые мешают оккупантам, весьма очевидны:

  • не лучшие погодные условия для наступления;
  • несогласованность действий между подразделениями;
  • паника и общая деморализация многих военных.

На последнее очень влияет количество реальных потерь армии рф, которое превысило все возможные оценки со стороны их командования, уверен Кириленко.

Напомним, что в США уже заговорили о том, что количество вооружения, которое готовы поставить Украине союзники, может быть достаточным для того, чтобы вернуть Донбасс и даже Крым под контроль официального Киева.

Что же именно сейчас происходит на линии фронта российско-украинской войне, вы можете узнать, просмотрев свежие карты от аналитиков The Institute for the Study of War.

Теги:
#Украина #Россия #Война #Донбасс #Павел Кириленко
По мнению Кириленко, многие вражеские солдаты деморализованы этой войной
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