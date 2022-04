Враг активизировался вблизи Херсона, но Донбасс не покидает: свежие карты боев

Некоторые из атак россиян в Донецкой области по-прежнему безуспешны

По состоянию на утро пятницы, 15 апреля, 51-го дня полномасштабного противостояния рф и Украины, оккупанты продолжают "кошмарить" жителей Донбасса и южных регионов Украины, устраивая небольшие контратаки, а также ракетные обстрелы. Все "жарче" становится в Херсонской области, также сложным направлением продолжает быть блокадный Мариуполь.

Такие выводы можно сделать благодаря свежим картам от аналитиков The Institute for the Study of War, которые выдали свою оценку предыдущему дню на фронте в Украине.

Основные усилия враг по-прежнему бросает на завоевание Луганской и Донецкой областей. 13 апреля украинские защитники признали, что часть морских пехотинцев из 36-й бригады, которая прорвалась к "Азову", были захвачены российскими военнослужащими. Впрочем, даже этот факт не умаляет прочности наших воинов и их отпора врагу. Тем временем оккупанты пытаются по максимуму навязать мариупольцам свою власть, обустроив блокпосты на выездах-въездах в город.

Также на Донбассе продолжаются бои возле Рубежного, Марьинки и Попасной, однако попытки россиян наступать были провальными. Северодонецк же пытаются взять в кольцо — для этого задействуют подразделения 2-й общевоинской армии рф, которая прежде находилась на Черниговщине.

Не "спит" и Харьковская область. Украинским военнослужащим удалось уничтожить мост рядом с Изюмом в тот самый момент, когда по нему двигалась колонна российской военной техники. Это нанесло значительный урон вражескому войску. Также считается, что россияне могут причинять вред мирному населению на Харьковщине с целью деморализировать.

Появилась более видимая активность оккупантов и на юге. 14 апреля фиксировались бои в западном направлении от Херсона. Также сообщается об ударах рядом с Александровкой и Чернобаевкой. Вполне возможно, что ВСУ удалось нанести хороший урон по складам с боеприпасами врага.

Неспокойно было и на севере страны, который для россиян является одной из попыток отвлечения внимания от Донбасса. Так, несмотря на передислокацию войск, накануне был произведен обстрел Сумской области. Пострадало несколько объектов инфраструктуры в поселке Большая Писаревка.

Тем временем украинские защитники не только дают россиянам отличный отпор, но и не забывают о пленных товарищах. Как мы уже писали, на Херсонщине ВСУ удалось провести очередной обмен, в результате которого было возвращено пятеро наших бойцов.

Также "Телеграф" писал, что по предварительным оценкам Пентагона, на фронте остается опасность повторной попытки штурмовать Киев.